Manavgat'ta Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı

Güncelleme:
Antalya'nın Manavgat ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı. Olay, Sorgun Mahallesi'ndeki kavşakta meydana geldi ve güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Mehmet B. idaresindeki kamyonet, Sorgun Mahallesi Hüseyin Avni Akın Caddesi'ndeki kavşakta, Hasan A'nın kullandığı motosikletle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle devrilerek sürüklenen motosikletin sürücüsü yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan kaza, güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, kavşaktan çıkan kamyonetin motosikletle çarpışması ve sürücünün sürüklenmesi yer aldı.

Kaynak: AA / Mustafa Taş - Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
