Haberler

Manavgat'ta Motosiklet Kazası: 2 Ağır Yaralı

Manavgat'ta Motosiklet Kazası: 2 Ağır Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi ağır yaralandı. Kaza, D-400 kara yolu Sanayi Köprülü Kavşağı'nda gerçekleşti.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi ağır yaralandı.

Mustafa K. A'nın kullandığı 07 BZD 902 plakalı motosiklet, dün Alanya-Antalya D-400 kara yolu Sanayi Köprülü Kavşağı'nda aynı istikamette seyreden sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosikletin sürücüsü ile yolcu N.A.A. yola savruldu. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Otomobil sürücüsünün ise aracıyla olay yerinden uzaklaştığı belirtildi.

Kaynak: AA / Mustafa Karabıyık - Güncel
Mağaza müdürünün oyununu polis bozdu

Ünlü AVM'de skandal olay! Mağaza müdürünün oyununu polis bozdu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
26 ilde anket yapıldı: İşte asgari ücretlilerin birinci partisi

26 ilde anket yapıldı: İşte asgari ücretlilerin birinci partisi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.