Manavgat'ta Motosiklet Kazası: 2 Ağır Yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi ağır yaralandı.

Mustafa K. A'nın kullandığı 07 BZD 902 plakalı motosiklet, dün Alanya-Antalya D-400 kara yolu Sanayi Köprülü Kavşağı'nda aynı istikamette seyreden sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosikletin sürücüsü ile yolcu N.A.A. yola savruldu. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Otomobil sürücüsünün ise aracıyla olay yerinden uzaklaştığı belirtildi.