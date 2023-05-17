Manavgat'ta komşusunun ağaçlarını kesen kişiye 6 yıla kadar hapis istemi

Manavgat'ta bir kişi, komşusunun evinin önündeki 6 ağacı spiral makinesiyle keserek suç işlediği gerekçesiyle 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Olayla ilgili olarak hazırlanan iddianamede, sanığın 'Dikili ağaç, fidan veya bağ çubuğuna zarar verme' suçunu işlediği belirtildi.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde komşusu Mustafa Özcan'ın (75) evinin önündeki 6 ağacı spiral makinesiyle kesen E.Ç. (72) hakkında, 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Mustafa Özcan, "Benim çocuklarımı kesmiş. Suç duyurusunda bulundum" dedi. E.Ç. ise duruşmadaki ifadesinde, Özcan'ın evinin önündeki siteye ait alanı özel bahçesi gibi çevirdiğini, denetim kurulu başkanlığı görevi gereği ağaçları kestiğini söyledi.

Geçen yıl 16 Eylül'de Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Çenger Karakolu'nu arayan Mustafa Özcan, tedavi için Ankara'da olduğunu, Sefa Tatil Sitesi'nde yazlığı bulunduğunu, sitenin denetim kurulu başkanı E.Ç.'nin spiral makinesiyle yazlığının önündeki süs ağaçlarını kestiğini öğrendiğini belirterek, şikayetçi oldu. Jandarma ekipleri, şüpheli E.Ç.'yi elinde spiral makinesiyle ağaçları keserken yakalayarak gözaltına aldı. Olay yerinde 6 süs ağacının kesildiği tutanakla kayıt altına alındı. E.Ç. jandarmadaki ifadesinde, söz konusu tatil sitesinde kat maliki ve denetim kurulu başkanı olduğunu, sitenin peyzaj planı olmadığını, Mustafa Özcan'ın müşterek alanı özel bahçesi gibi çevirdiğini, bu nedenle süs ağaçlarını spiral makinesiyle kestiğini söyledi.

Kesilen ağaçlara gözü gibi baktığını söyleyen Özcan, "Onların 13 yıldır bütün bakımlarını yaptım. Çocuğum gibiydi onlar. E.Ç. denilen şahıs benim çocuklarımı kesmiş. Suç duyurusunda bulundum. Savcılık olaya el koydu, hakkında dava açıldı. Mahkememiz devam ediyor" diye konuştu. Ağaçların kesilmesinin ardından yerlerine yenilerini diktiğini anlatan Mustafa Özcan, E.Ç. ile kendisine bu şekilde davranacak derecede bir husumeti olmadığını da belirtti.