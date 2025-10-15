Manavgat'ta Dünya Kadın Çiftçiler Günü Kutlaması

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü dolayısıyla serada çalışan kadınlar ziyaret edildi.

Manavgat Ziraat Odası Başkanı Rasim Metin, ilçedeki bazı seralarda çalışan kadınlarla bir araya geldi.

Metin, İlçe Tarım Müdürlüğü yetkilileriyle kadın çalışanların "15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü"nü kutlayarak hediye takdim etti.

Başkan Metin, ziyarette yaptığı konuşmada, tarımsal üretimde kadınların büyük katkısı olduğunu söyledi.

Üretime katkı yapan kadınları tebrik eden Metin, "Üreten, emeğini alın teriyle taçlandıran, hayatın her alanına değer katan kadın çiftçilerimizin, kadın çalışanlarımızın 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü'nü kutluyor, onları her aşamada destekliyoruz." dedi.

Serada çalışan 57 yaşındaki Melehat Bozkurt ise ziyaretten dolayı Başkan Metin ve İlçe Tarım Müdürlüğü yetkililerine teşekkür etti.

Yaklaşık 15 yıldır tarım sektöründe çalıştığını dile getiren Hasibe Yüksel de "Yaptığımız iş zor ama evde durmaktan daha iyidir. Evimize, ekonomimize katkı sağlıyoruz. Genç kadınlar evde oturmasın, çalışsınlar. Psikolojik olarak, manen, evlerine katkı için iyi olur. Biz çalışıyoruz arkadaşlarımızla memnunuz. Yeni arkadaşlarla tanışıyoruz. Üretmek yapabilmek çok güzel bir şey." diye konuştu.