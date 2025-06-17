Manavgat'ta ATV Devrildi: 2 Yaralı

Manavgat'ta ATV Devrildi: 2 Yaralı
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde kontrolsüz şekilde devrilen arazi aracı ATV'de bulunan 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, arazi aracı ATV'nin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Side Mahallesi Cennetler mevkisinde, Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde arazi aracı ATV kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada, ATV'de bulunan Mustafa E. ile Nurgül A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yaralılardan Nurgül A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Kaynak: AA / Mustafa Taş - Güncel
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