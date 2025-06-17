Manavgat'ta ATV Devrildi: 2 Yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, arazi aracı ATV'nin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Side Mahallesi Cennetler mevkisinde, Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde arazi aracı ATV kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada, ATV'de bulunan Mustafa E. ile Nurgül A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yaralılardan Nurgül A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.