Üye Girişi
Haberler

Manavgat'ta Apartmanın Zemin Katındaki Mobilya Deposunda Yangın Çıktı

Güncel Haberler

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bulunan bir apartmanın zemin katındaki mobilya deposunda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sırasında binada oturanlar çatıya çıkarak korunmaya çalıştı. Olayda can kaybı yaşanmazken, yangının neden çıktığı inceleme sonucunda belirlenecek.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde 4 katlı apartmanın zemin katındaki mobilya deposunda yangın çıktı. Binada oturanlar korunmak için çatıya çıkarken, alevler itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mithat Abakan - Güncel

Hasan Fehmi Manavgat İtfaiye Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title