Manavgat'ta Apartmanın Zemin Katındaki Mobilya Deposunda Yangın Çıktı
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde bulunan bir apartmanın zemin katındaki mobilya deposunda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sırasında binada oturanlar çatıya çıkarak korunmaya çalıştı. Olayda can kaybı yaşanmazken, yangının neden çıktığı inceleme sonucunda belirlenecek.
ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde 4 katlı apartmanın zemin katındaki mobilya deposunda yangın çıktı. Binada oturanlar korunmak için çatıya çıkarken, alevler itfaiye ekiplerince söndürüldü.Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mithat Abakan - Güncel
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