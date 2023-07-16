Manavgat'ta Apartmanın Zemin Katındaki Mobilya Deposunda Yangın Çıktı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bulunan bir apartmanın zemin katındaki mobilya deposunda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sırasında binada oturanlar çatıya çıkarak korunmaya çalıştı. Olayda can kaybı yaşanmazken, yangının neden çıktığı inceleme sonucunda belirlenecek.