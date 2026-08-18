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Manavgat Şelalesi Yaz Aylarında Turistlerin Rotasında

Manavgat Şelalesi Yaz Aylarında Turistlerin Rotasında
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde bulunan Manavgat Şelalesi, güçlü su akışı, yemyeşil doğası ve serin havasıyla yaz aylarında yerli ve yabancı turistlerin rotasında yer alıyor.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bulunan Manavgat Şelalesi, güçlü su akışı, yemyeşil doğası ve serin havasıyla yaz aylarında yerli ve yabancı turistlerin rotasında yer alıyor.

Büyük ölçüde yeraltı sularıyla beslenen Manavgat Irmağı'nın 4-5 metre yükseklikten geniş bir alana dökülmesiyle oluşan şelale, kayalıklar arasından güçlü şekilde akan suyu ve berrak, turkuaz tonlarıyla dikkati çekiyor.

Hava sıcaklıklarının arttığı günlerde şelale çevresinde suyun oluşturduğu serinlik hissediliyor. Ağaçların gölgelediği alanlar ve akarsuyun etkisiyle bölge, sıcak havadan uzaklaşmak isteyen ziyaretçilerin uğrak noktaları arasında yer alıyor.

Gün boyunca çok sayıda yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği şelalede, ziyaretçiler seyir noktalarında fotoğraf ve video çekiyor. Bazı turistler çevredeki yürüyüş alanlarında vakit geçirirken bazıları da şelalenin akışını ve doğal güzellikleri görüntülüyor.

Tur otobüsleriyle bölgeye gelen turist grupları da şelaleyi ziyaret ederek Manavgat Irmağı ve bölgenin doğal özellikleri hakkında bilgi alıyor.

Kaynak: AA
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