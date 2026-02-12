Manavgat Devlet Hastanesi Başhekimi Mehmet Deniz, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı

Antalya Manavgat Devlet Hastanesi Başhekimi Mehmet Deniz, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Deniz, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Haber" kategorisinde Arif Hüdaverdi Yaban'ın "Mavi Vatanımız" fotoğrafını oylayan Deniz, "Spor" kategorisinde Orhan Çiçek'in "Zirvenin sahibi" karesini beğendi."

Deniz, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Kirli kanatlar" fotoğrafını, "Günlük Hayat" kategorisinde Gerald Anderson'ın "Her Şeye Rağmen" karesini tercih etti.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere yemek dağıtıldı" başlıklı fotoğrafını oylayan Deniz, "Portre" kategorisinde ise Dilara İrem Sancar'ın "Sudan Çerçeve" adlı eserini seçti."

Deniz, Gazze kategorisindeki fotoğrafların kendisini derinden etkilediğini söyledi.

Fotoğrafların hepsinin birbirinden etkileyici olduğunu belirten Deniz, "Kareler Türkiye'nin başarılarını yansıtan bir çalışma olmuş. Emeği geçen herkesi tebrik ederim, böyle bir imkanı yaratan Anadolu Ajansına çok teşekkür ederim." dedi.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar günü saat 17.00'ye kadar devam edecek.