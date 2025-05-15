Manavgat Belediyesi Uluslararası Festivalin Karbon Ayak İzini Hesapladı

Manavgat Belediyesi Uluslararası Festivalin Karbon Ayak İzini Hesapladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manavgat Belediyesi, 24-26 Nisan tarihlerinde düzenlenen 'Uluslararası Manavgat Girit'ten Side'ye Kültür ve Lezzet Festivali'nin karbon ayak izini hesaplayarak çevresel etkiyi raporladı. Festival sırasında toplam 96 bin 384,8 kg CO²e emisyonu gerçekleşti.

Manavgat Belediyesi, 24-26 Nisan tarihlerinde Side Antik Kent'te düzenlenen "Uluslararası Manavgat Girit'ten Side'ye Kültür ve Lezzet Festivali"nin karbon ayak izini hesaplattı.

Manavgat Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, festivalin karbon ayak izi, sürdürülebilirlik ve çevre alanında uzman bir firma tarafından geliştirilen yazılımla hesaplandı.

Hesaplamada, sera gazı emisyonlarının ölçümünde uluslararası geçerliliği bulunan GHG Protokolü esas alındı ve sonuçlar ISO 14064-1: 2018 standardına uygun şekilde raporlandı.

3 gün süren etkinlik boyunca ulaşımdan konaklamaya, yiyecek hizmetlerinden elektrik tüketimine kadar pek çok alanda toplam 96 bin 384,8 kilogram karbondioksit eşdeğeri (CO²e) emisyon meydana geldi. Emisyonların yüzde 52'si ulaşımdan, yüzde 39,6'sı konaklamadan, yüzde 8,4'ü ise diğer kalemlerden kaynaklandı.

Yaklaşık 7 bin kişinin katıldığı festivalde, kişi başına karbon ayak izi 13,8 kilogram CO²e olarak hesaplandı. Bu oran, benzer büyüklükteki uluslararası festivallerle karşılaştırıldığında orta düzeyde çevresel etkiye işaret ediyor.

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, çevresel duyarlılığın belediye çalışmalarında önemli yer tuttuğunu belirterek, "Amacımız bu etkinliği her yıl daha çevreci hale getirmek ve karbon emisyonlarını azaltmak. Enerji kullanımı, ulaşım, atık yönetimi ve malzeme tercihlerinde çevreci yaklaşımlarımızı sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Mustafa Taş - Güncel
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski: Ateşkes için heyetimizi İstanbul'a yolladık

Zelenski'den İstanbul için yeni karar! Putin'e mesajı var
Konya'da 5.2 büyüklüğünde deprem

Konya'da şiddetli deprem! Sarsıntı çevre illerde de hissedildi
Abu Dabi'de Trump'a sıra dışı karşılama

Trump'a sıra dışı karşılama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan salonu ayağa kaldıran sözler: Şehirlerinize döndüğünüzde...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan salonu ayağa kaldıran sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan: PKK'nın silah bırakma sürecini MİT titizlikle takip edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan silah bırakma süreciyle ilgili net mesaj
Metin Arolat'ın otopsi raporu açıklandı! Kanındaki bulgular şok etkisi yarattı

Metin Arolat'ın ölüm sebebi belli oldu! Otopsi raporu şoke etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçeli efsane Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutladı! Özbek ayakta alkışladı

Fenerbahçeli efsane şampiyonluğunu kutladı! Özbek onu ayakta alkışladı
Galatasaray'da Lucas Torreira'dan Okan Buruk'a olay şaka

Mikrofonu eline alıp Okan Buruk'u istifaya davet etti
Süper Lig'in efsane takımı amatöre düştü! Fatura emekçilere kesildi

Amatöre düşen Süper Lig'in efsane kulübü faturayı emekçiye kesti
Yaz sezonunu Fethiye'de açan Gülcan Arslan cesur pozlarıyla nefes kesti

Bikinisini dar geldi, üstsüz poz verdi
Ertem Şener'den tartışma yaratan açıklama: Galatasaray ve diğerleri

Yaptığı o açıklamalarla taraftarlar arasında tartışma yarattı
Pamukkale Üniversitesi'nde Filistin'e destek için düzenlenen etkinlik tepki topladı

Üniversitede düzenlenen etkinlik tepki topladı: Allah akıl versin
Cannes'da Hande Erçel rüzgarı! Gözler Hakan Sabancı'yı aradı

Cannes'da Hande Erçel rüzgarı! Herkes aynı soruyu sordu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.