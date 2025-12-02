Manavgat'ta 'yolsuzluk' ve 'rüşvet' davası başladı (3)

'BAŞKANIN BİLGİSİ VARDI'

Manavgat Belediyesi'ne yönelik 'yolsuzluk' ve 'rüşvet' soruşturması kapsamında bugün görülen duruşmada ifade veren Niyazi Nefi Kara'nın yeğeni tutuklu sanık Hüseyin Cem Gül, turizmci Kemal Taş'tan 1 milyon 250 bin avronun tutuklu sanık Mesut Kara aracılığıyla alındığını, bu paranın 150 bin avrosunun vergiye gittiğini söyleyerek, kendisine 1 milyon 100 bin avro verdiğini anlattı. Kendisinin bu parayı Abdullah Doğukan Kayhan'a götürdüğünü belirten Hüseyin Cem Gül'e mahkeme başkanı, "Bu paradan Niyazi Nefi Kara'nın bilgisi var mıydı?" sorusunu yöneltti. Gül, "Evet vardı. Benden parayı Abdullah'a götürmemi istedi" karşılığını verdi.

Mahkeme başkanının tek tek sorduğu olaylar hakkında savunma yapan Hüseyin Cem Gül, "Neden sana geliyorlardı?" sorusuna ise "Seçim sürecinde ben çok aktif çalıştığım için beni buluyorlardı" yanıtını verdi.

MEHMET ENGİN TÜTER RAHATSIZLANDI

Baklava kutusu içerisinde 110 bin avro rüşvet alırken polis tarafından suçüstü yakalanan eski belediye başkan yardımcısı Mehmet Engin Tüter ise duruşma salonunda rahatsızlandı. Cezaevi aracıyla Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürülen Tüter'e, üst solunum yolu şikayeti nedeniyle serum tedavisi yapıldı. Tüter, tedavisinin ardından duruşma salonuna getirildi.