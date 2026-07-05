Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi giriş sınavı yapıldı

Türkiye ile Kırgızistan tarafından ortaklaşa kurulan Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinde (KTMÜ) öğrenim görmek isteyen öğrenci adayları için giriş sınavı düzenlendi.

Ülkedeki yükseköğretim kurumlarına başvurma hakkı tanıyan ve her yıl mayıs ayında yapılan Ulusal Genel Bilgi Ölçme Testi'nden (ORT) en az 110 baraj puanını alan adayların üniversiteye giriş sınavı başvuruları kabul edildi.

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı (MANAS-ÖSYS 2026), başvurusu onaylanan adaylar için üniversitenin Cengiz Aytmatov Kampüsü'ndeki fakülte binaları ile toplam 16 binada eş zamanlı olarak düzenlendi.

Sınav merkezlerinde sabahın erken saatlerinden itibaren büyük bir yoğunluk yaşanırken adaylar, görevlilerin kimlik ve giriş belgesi kontrollerinin ardından salonlara alındı.

Öğrenci adaylarının aileleri de kampüste heyecanla çocuklarının çıkışını bekledi.

120 sorunun yer aldığı 3 saatlik sınavın sonuçları, 7 Temmuz'da ilan edilecek.

Manas Üniversitesine 17 bin 300 öğrenci sınava müracaat etti

KTMÜ Rektörü Prof. Dr. Alpaslan Ceylan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Manas Üniversitesine 17 bin 300 adayın müracaat ettiğini söyledi.

Üniversitenin yüksek eğitim kalitesi ve hocaların yetkinliği sayesinde mezunların bugün 45 ülkede en üst seviyelerde istihdam edildiğini belirten Ceylan, şunları kaydetti:

"Bu sene beklentimiz yaklaşık 13-14 bin adayın sınava girmesi yönündeydi ancak dün itibarıyla 17 bin 300 öğrenci sınavlarımıza müracaat etti. 17 bin 300 kişinin Manas Üniversitesini seçmesi, üniversitemize duyulan güvenin en somut göstergesidir. Kırgızistan'ın en zeki ve en başarılı çocukları Manas Üniversitesini tercih ediyor."

Ceylan, sınav sisteminin tamamen bilgisayar tabanlı yürütüldüğünü ve hiçbir adaya imtiyaz tanınmasının mümkün olmadığını vurgulayarak, "Sınav sonuçlarının okunmasından tercih dağıtımına kadar her süreç bilgisayar üzerinden yapılıyor. Benim kendi evladım da olsa kimsenin bir ayrıcalığı yoktur. Başarılı olamayanın bu üniversiteye girme şansı yoktur. Velilere de söylüyorum. Öğrencinin hakkı neyse Manas'ta onun karşılığını bulacaktır." ifadelerini kullandı.

"Yapay zeka, siber güvenlik ve tıp fakültesine yoğun ilgi var"

KTMÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Almaz İbrayev de sınav gününün üniversite için tarihi bir önem taşıdığını belirtti.

İbrayev, "Bugün 2026-2027 akademik yılının yeni öğrencilerini belirleyeceğimiz özel bir gün ve rekabet oldukça büyük. Adaylarımızın en konforlu şartlarda sınava girmesi için kampüs binalarımızın yanı sıra Bişkek Maarif Okulu, Cambridge Okulu ve Uluslararası Ala-Too Üniversitesi binalarını da tahsis ederek yerleşimleri sorunsuz şekilde gerçekleştirdik." diye konuştu.

Üniversite bünyesinde bu yıl ilk kez öğrenci kabul edecek programlara dikkati çeken İbrayev, şunları kaydetti:

"Bu yıl yapay zeka ve siber güvenlik gibi geleceğin uzmanlık alanlarının yanı sıra tıp fakültemizi de açtık. Bu yeni bölümlerimize çok büyük bir ilgi ve yoğun bir başvuru talebi var. Bu büyük rekabetin sonucunda en güçlü ve en donanımlı öğrencilerin üniversitemize kazandırılmasını hedefliyoruz."