Kayıp olarak aranan genç kız, nikah kıymak için evden ayrıldığını söyledi

BURDUR'un Ağlasun ilçesinde, ailesine 4 gün önce hastaneye gideceğini belirterek evden ayrılan Sudenaz S. (18), hakkında çıkan kayıp haberlerini görünce Yozgat'ta jandarmaya başvurup, nikah kıymak için evden ayrıldığını söyledi.

Ağlasun'un Çamlıdere köyünde babası Birkan ve annesi Tuğba ile yaşayan Sudenaz S., 2 Temmuz'da Isparta Şehir Hastanesi'ne gideceğini belirterek, sabah saatlerinde evden ayrıldı. Sudenaz S., saat 16.00 sıralarında telefonla arayan babasına, "Kayseri'ye gittim. Kayserili biriyle birlikteyim" diyerek konuşmasını sonlandırdı. Telefonunu kapatan kızına ulaşamayan Birkan S., aynı gün jandarma ve polise kayıp ihbarında bulundu.

'ZİYARET EDECEĞİM'

Kendisiyle ilgili haberleri ulusal basından öğrenen Sudenaz S. ve beraberinde gittiği Mesut V., Yozgat'ın Sorgun ilçesinde jandarmaya gitti. Sorgun Jandarma Komutanlığı, Sudenaz S. ile Mesut V.'nin kendilerine geldiğini Ağlasun Jandarma Komutanlığı'na bildirdi. Jandarma ekipleri tarafından ifadesine başvurulan Sudenaz S., "Ben 18 yaşındayım. Kendi isteğimle Mesut V. ile habersizce kaçtım. Aileme nereye gittiğimi söylemedim. Dün kendimizle ilgili haberlerin yayımlandığını görünce Yozgat ili Sorgun ilçesinde jandarmaya gidip burada olduğumuzu beyan ettik. Babamla telefonda konuştuk. Mesut V. ile bu hafta içinde nikah kıyıp daha sonra Ağlasun ilçesi Çamlıdere köyüme ailemin yanına gelerek ziyaret edeceğim" diye konuştu.

Birkan S. ise "Kızımın Yozgat Sorgun'da bulunmasından ve hayatta olmasından dolayı sevinçliyim. Kızımın bulunmasında özellikle ulusal basındaki haberlerin büyük etkisi olduğunu, bu yüzden emeği geçen başta basın kuruluşları, basın emekçileri ve jandarma ekiplerine teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı