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Sakarya Valiliği'nden fuhuş operasyonu iddiasına yalanlama

Sakarya Valiliği'nden fuhuş operasyonu iddiasına yalanlama
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Sakarya Valiliği, bazı sosyal medya hesapları ve internet sitelerinde yer alan, fuhuş operasyonunda bir kadının çantasından "veresiye müşteri listesi" çıktığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Valilik, iddialara konu olayın Sakarya'da yaşanmadığını ve kentte bu kapsamda herhangi bir adli veya idari operasyon gerçekleştirilmediğini belirterek vatandaşlara yalnızca resmi kaynaklardan yapılan açıklamalara itibar etmeleri çağrısında bulundu.

Sakarya Valiliği, son günlerde bazı sosyal medya hesapları ve çeşitli dijital platformlarda dolaşıma giren "fuhuş operasyonu" iddialarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Sakarya'da eğlence mekanlarına yönelik düzenlendiği öne sürülen operasyonda 6 yabancı uyruklu kadının gözaltına alındığı ve kadınlardan birinin çantasında "veresiye müşteri listesi" bulunduğu yönündeki haber ve paylaşımların asılsız olduğu belirtildi.

"OLAY SAKARYA'DA YAŞANMADI"

Açıklamada, ilgili kurumlar tarafından yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonucunda iddialara konu olayın Sakarya'da meydana gelmediğinin tespit edildiği ifade edildi.

Valilik, söz konusu iddialar kapsamında kentte herhangi bir adli veya idari operasyon gerçekleştirilmediğini vurgulayarak, sosyal medya ve bazı internet sitelerinde yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

VATANDAŞLARA RESMİ KAYNAK UYARISI

Sakarya Valiliği, doğruluğu teyit edilmeden paylaşılan gerçek dışı içeriklerin kamuoyunun yanlış bilgilendirilmesine neden olduğunu belirtti.

Açıklamada, "Bilgi kirliliği oluşturarak kamu düzenini olumsuz etkileyebilmektedir. Vatandaşlarımızın kaynağı belirsiz sosyal medya paylaşımlarına ve doğruluğu resmi makamlarca teyit edilmemiş haberlere itibar etmemeleri önem arz etmektedir." denildi.

Valilik ayrıca, Sakarya ile ilgili doğru ve güvenilir bilgilere yalnızca resmi kurumların açıklamaları ve iletişim kanalları üzerinden ulaşılması gerektiğini vurguladı.

Kaynak: AA / İbrahim Yozoğlu
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