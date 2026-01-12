Haberler

Esra evde öldürüldü; erkek arkadaşı ve kendi annesi gözaltında

Esra evde öldürüldü; erkek arkadaşı ve kendi annesi gözaltında
Güncelleme:
Ankara'nın Mamak ilçesinde 28 yaşındaki Esra Muratoğlu, annesi ve sevgilisiyle tartışma sonrası boğularak öldürüldü. Olayla ilgili annesi ve sevgilisi gözaltına alındı. Muratoğlu'nun 3 çocuğunun devlet korumasında olduğu öğrenildi.

ANKARA'nın Mamak ilçesinde Esra Muratoğlu (28) annesiyle yaşadığı evde boğularak öldürüldü. Cinayet şüphelisi olarak sevgilisi olduğu iddia edilen Orhan K. (34) ile Muratoğlu'nun annesi Çilem Y. (48) gözaltına alındı.

Olay, sabah saatlerinde Esra Murtaoğlu'nun annesi Çilem Y. ile oturduğu Mamak ilçesindeki evde meydana geldi. Esra Muratoğlu, evde bilinmeyen bir nedenle annesi Çilem Y. ve Orhan K. ile tartıştı. Muratoğlu, tartışma sırasında boğuldu. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Cumhuriyet savcısı eşliğinde evde yapılan inceleme sonrası Muratoğlu'nun cesedi, otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Muratoğlu'nun cansız bedeni evden çıkarılırken teyzesi baygınlık geçirdi. Olayla ilgili Çilem Y. ile Esra Murtaoğlu'nun sevgilisi olduğu iddia edilen Orhan K. yakalanarak, gözaltına alındı.

Olayın yaşandığı apartmanda oturan Alpay Karagöz, anne ve kızının evde yalnız yaşadığını söyleyerek, "Herhangi bir ses olayları da yoktu. Sessiz sakin bir aileydi. Çok üzüldük, böyle bir şey beklemiyorduk açıkçası. Şok olduk" dedi.

Öte yandan hayatını kaybeden Esra Muratoğlu'nun 3 çocuğu olduğu ve çocukların devlet korumasında olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

