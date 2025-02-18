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Mamak'ta 6 okulda "Okulumda KANpanya Var" etkinliği düzenlendi

Mamak'ta 6 okulda
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Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türk Kızılayı Mamak Şubesi tarafından, "Okulumda KANpanya Var" etkinliği kapsamında ilçedeki 6 okulda kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türk Kızılayı Mamak Şubesi tarafından, "Okulumda KANpanya Var" etkinliği kapsamında ilçedeki 6 okulda kan bağışı kampanyası düzenlendi.

"Birbirimize candan bağlıyız" ve "Mamak'ta kan ver geleceğe can ver" sloganlarıyla düzenlenen etkinlik kapsamında Kazım Orbay İlkokulu bahçesine mobil kan bağışı araçları getirildi.

Türk Kızılayı görevlileri, öğrencilere ve kan bağışı yapanlara çorba ikramında bulundu.

Türk Kızılayı Orta Anadolu Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Murat Güler, etkinliğin Mamak'ta 6 okulda yapılan kapsamlı bir organizasyon olduğunu söyledi.

Türkiye'de her gün yaklaşık 9 bin kan bağışına ihtiyaç duyulduğu bilgisini veren Güler, "Soğuklarda ve hava muhalefetinin olduğu dönemlerde kan bağışına yönelim biraz azalıyor. Ben yine de sağlıklı olan, grip enfeksiyonu olmayan vatandaşlarımızı kan bağışı organizasyonlarına, sabit kan alma noktalarımıza, düzenli kan bağışına davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Mamak İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Ahmet Fevzi Özdemir, Türk Kızılayı yetkilileri ve okul müdürlerine teşekkür ederek, "Eğitimde yaparak ve yaşayarak öğrenme metodu vardır. Ben de bunu bizzat deneyimledim. Birinci derecede yakınım için kan aramak zorunda kaldım. Kan vermenin ve kan bağışının ne kadar önemli olduğunu çok iyi biliyorum." dedi.

Etkinlik, Kazım Orbay İlkokulu'nun yanı sıra 29 Ekim Ortaokulu, Gülveren Şehit Umut Coşkun İlkokulu, Mamak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Şehit Kadir Yalçın Ortaokulu ve Ergenekon İlkokulu'nda gün boyu sürecek.

Kaynak: AA / Fatma Nur Candan - Güncel
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