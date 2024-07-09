Maltepe sahilindeki karavanlar kaldırıldı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve ilçe zabıta ekipleri, Maltepe sahiline bırakılan karavanları kaldırdı. Semt sakinlerinin şikayetleri üzerine harekete geçen yetkililer, aylardır park halinde duran karavanları sahiplerine ulaşarak çektirdi. Sahilden kaldırılan karavanların yerine vatandaşların araçlarını park ettiği görüldü. Küçükyalı Mahallesi sakinleri, uygulamadan memnun olduklarını belirtti.
Maltepe sahiline bırakılan karavanlar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve ilçe zabıta ekipleri tarafından kaldırıldı.
Turgut Özal Bulvarı'ndaki cep otoparklarına bırakılan karavanlardan semt sakinlerinin şikayetçi olması üzerine yetkililer harekete geçti.
İBB ve ilçe zabıta ekipleri bir kısmı aylardır park halinde duran karavanların sahiplerine ulaşarak çektirdi, sahiplerine ulaşamadıklarını ise çekiciyle yediemin otoparkına kaldırdı.
Sahilden 30'a yakın çekme ve alkovenli karavan kaldırılırken boşalan yerlere vatandaşların araçlarını park ettikleri görüldü.
Küçükyalı Mahallesi sakinleri, parka ve deniz havası almak için geldikleri sahilde karavanlar nedeniyle araçlarına yer bulamadıklarını söyleyerek uygulamadan memnun olduklarını belirtti.