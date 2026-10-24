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Maltepe'deki gecekondu yangınında 12 yaşındaki çocuk öldü, anne ve baba yaralandı

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Maltepe'deki gecekondu yangınında 12 yaşındaki çocuk öldü, anne ve baba yaralandı
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Maltepe Gülsuyu Mahallesi Hasanbey Caddesi'ndeki gecekonduda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangında içeride mahsur kalan 12 yaşındaki çocuk yaşamını yitirirken, dumandan etkilenen anne ve babası hafif yaralandı.

Maltepe'de gecekonduda çıkan yangında 12 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi, annesi ve babası yaralandı.

Gülsuyu Mahallesi Hasanbey Caddesi'ndeki gecekonduda bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Evde mahsur kalan 3 kişilik aileden anne ve baba ekiplerin çalışması sonucu dışarı çıkartıldı.

Dumandan etkilenen ve hafif yaralandıkları belirlenen çifte ambulansta müdahale edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu yangın söndürüldü, içeride mahsur kalan İ.K'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaynak: AA
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