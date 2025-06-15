Maltepe'de Yol Verme Kavgasında Hayatını Kaybeden Erkan Temiz Toprağa Verildi

Maltepe'de Yol Verme Kavgasında Hayatını Kaybeden Erkan Temiz Toprağa Verildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Maltepe'de yol verme yüzünden çıkan kavga sonucunda ağır yaralanan Erkan Temiz, 10 gün süren tedaviye rağmen yaşamını yitirdi. Olayın şüphelisi E.Ö. tutuklandı. Temiz'in ailesi, yaşanan olayın adalet arayışında olduklarını belirtti.

MALTEPE'de trafikte yaşanan yol verme kavgasında aldığı darbe sonucu yoğun bakımda 10 gün süren tedavi sonrasında hayatını kaybeden Erkan Temiz(48) toprağa verildi. Temiz'e yumruk atarak ölümüne sebep olan şüpheli E.Ö. tutuklandı.

Maltepe'de 4 Haziran'da yaşanan olayda E.Ö. ile Erkan Temiz arasında yol verme sebebiyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine E.Ö., Erkan Temiz'e yumruk attı. Yere yığılan Erkan Temiz'in hareketsiz kalması üzerine E.Ö., bu kez Temiz'e kalp masajı yaparak hayatta tutmaya çalıştı. Ambulansla hastaneye kaldırılarak yoğun bakımda tedaviye alınan Erkan Temiz, 10 gün süren tedavinin ardından yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Temiz'in cenazesi, bugün öğle namazı sonrasında Maltepe Gülsuyu Cemevi'nde kılınan cenaze namazının ardından Başıbüyük Mezarlığı'nda toprağa verildi. Olayın şüphelisi E.Ö.'nün ise çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

'BİR HİÇ UĞRUNA YEĞENİMİZİ KAYBETTİK'

Hayatını kaybeden Erkan Temiz'in amcası Turan Temiz, "Bir hiç uğruna, olmayacak olay nedeniyle yeğenimizi kaybettik. Ne adalet var. Ne hukuk var. Yapacağımız hiçbir şey yok. Önemli olan bizim için devlet. Hak ve hukuktur. Bütün milletin başı sağolsun. Bir şey diyemiyorum. Çok üzgünüz. 40 seneden beri esnaf Maltepe'de. Ama bir tane karıncayı bile incitmemiştir. Sevilen, sayılan bir esnaf arkadaşımızdı. Aynı zamanda yeğenim olduğu için söylemiyorum. Esnaf arkadaş olarak söylüyorum. Çok çok sevilirdi. Bir karıncayı dahi incitmemiştir. Bugün kim ölmüş olsa, bir hastası olsa bir arkadaşımızın, kalkar giderdi. Bugün Kars'ta da olsa Kars'a giderler" dedi.

'ÇOK HAZİN BİR SONU OLDU'

Erkan Temiz'in komşusu Kadir Küçükay, "Allah rahmet eylesin. İyi bir kardeşimizdi. Esnaftı. Çok hazin bir sonu oldu genç yaşta. Böyle şiddetin olmaması için gerekli tedbirlerin alınması gerekiyor. Yazık oldu diyelim. Ailesine ve sevenlerine Allah'tan rahmet dilerim" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
İsrail, İran'ın Meşhed Havalimanı'nda uçak vurdu

İran'ın en yoğun 3. havalimanını vurdular
ABD Başkanı Trump: İran ve İsrail yakında barışacak

Trump'tan çok konuşulacak çıkış: Yakında barışacaklar
İran, Netanyahu'nun konutunu vurdu

İran, Netanyahu'yu kalbinden vurdu
İran'dan okkalı misilleme! İsrail'de 'Sığınaklara gidin' çağrısı yapıldı

İran'dan okkalı misilleme! Halka "Sığınaklara gidin" çağrısı yapıldı
Herzog: 10 vatandaşımızı kaybettik, çok üzücü ve zor bir sabah

İsrail Cumhurbaşkanı bilançoyu paylaştı: Çok üzücü ve zor bir sabah
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'de Cengiz Ünder sürprizi! Eski takımı devreye girdi

Süper Lig'e geri dönüyor ancak bu kez Fenerbahçe'ye değil
Fenerbahçe'den golcü hamlesi! Guessand'a resmi teklif

Fenerbahçe'ye golcü beklenmedik yerden! Görüşmeler başladı
Ayı saldırısına uğrayan genç hayatını kaybetti

Ayı saldırısına uğrayan genç hayatını kaybetti
4 yaşındaki çocuk 'Annem beni dövüyor' dedi, korkunç gerçek kamerada ortaya çıktı

Anneden 4 yaşındaki çocuğuna şiddet! Gizli kamera her şeyi kaydetti
Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım çifti oğullarının yüzünü ilk kez gösterdi

Ünlü çift oğullarının yüzünü ilk kez gösterdi
İsrailli kadının gözyaşları! Hüngür hüngür ağladığı şeye bakın

İsrailli kadının gözyaşları! Hüngür hüngür ağladığı şeye bakın
İran'da okullar süresiz tatil edildi, İsrail'de OHAL uzatıldı

Savaş uzun mu sürecek? İsrail ve İran'dan peş peşe kritik kararlar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.