Haberler

Maltepe'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kişi Suçüstü Yakalandı

Maltepe'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kişi Suçüstü Yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

MALTEPE'de uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik düzenlenen operasyonda satıcı oldukları belirlenen E.S. (34) ve A.A. (32) suçüstü yakalandı.

MALTEPE'de uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik düzenlenen operasyonda satıcı oldukları belirlenen E.S. (34) ve A.A. (32) suçüstü yakalandı. Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda 1 kilo 998 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

İstanbul emniyeti Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satışı yaptıkları yönünde ihbar bulunan iki şüpheliyi takibe aldı. Cevizli Mahallesi'nde 14 Şubat günü U.C.K. isimli kişiye uyuşturucu sattıkları tespit edilen E.S. ve A.A., suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin üst aramasında 2 parça halinde toplam 2,15 gram marihuana ele geçirildi. Ayrıca 'zula evi' olarak kullandıkları belirlenen 2 ayrı adreste ve motosikletlerinde yapılan aramalarda 1 kilo 998 gram marihuana, 2 ruhsatsız tabanca, 1 hassas terazi, 2 cep telefonu, 19 bin 700 lira ve 2 bin 50 euro bulundu.

1 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden A.A., 'Uyuşturucu madde ticareti ve satışı' ile 'Ruhsatsız silah bulundurma' suçlarından tutuklanırken, E.S. ve U.C.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
TBMM'deki taciz davasında tepki çeken kadardan geri adım! 3 sanık yeniden tutukladı, biri aranıyor

TBMM'deki taciz davasında tepki çeken kadardan geri adım
Büyük skandal böyle görüntülendi! Bayrakları astıkları yere bakın

Büyük skandal böyle görüntülendi! Bayrakları astıkları yere bakın
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tartışma yaratan görüntüler! Herkes Ancelotti'yi konuşuyor

Tartışma yaratan görüntüler! Bütün dünya onu konuşuyor
Türkiye'de yaşayan Ukraynalı kadını şaşırtan olay: Şaka sandım, hala şoktayım

Türkiye'de yaşayan Ukraynalı kadını şaşırtan olay
Arda Kural sevgilisiyle paylaştığı fotoğrafta son haliyle dikkat çekti

Yerli Leonardo Dicaprio'nun yeni halini görünce inanamayacaksınız
Araç sahipleri dikkat! Sistem sil baştan değişiyor, paranızı peşin alacaksınız

Araç sahipleri dikkat! Sil baştan değişiyor, parayı peşin alacaksınız
Tartışma yaratan görüntüler! Herkes Ancelotti'yi konuşuyor

Tartışma yaratan görüntüler! Bütün dünya onu konuşuyor
Defne Joy Foster'ın annesi: Kızımı FETÖ öldürtmüş olabilir

Defne Joy Foster'ın annesinden yıllar sonra olay yaratacak sözler
Ünlü şarkıcıdan 50 milyonluk araba açıklaması

50 milyon liralık araba bakın kimin çıktı?