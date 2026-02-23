Maltepe'de, Cansu Safi Kemoterapi Ünitesi törenle açıldı

Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Prof. Dr. Asaf Ataseven Ek Hizmet Binası'nda hizmete alınan kemoterapi ünitesi ile hastane sınıfının açılış töreni yapıldı.

Hayırsever Safi ailesinin desteğiyle hizmete alınan Cansu Safi Kemoterapi Ünitesi'nin açılış töreninde konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, aileye teşekkür etti.

Gül, bu tür hizmetlerin ancak aile birliğiyle mümkün olabileceğini belirterek, babadan, kardeşten, amcadan ve dededen görülen hayır geleneğini kendi hayatına taşımanın büyük bir erdem olduğunu ifade etti.

İstanbul'a hizmet noktasında yapılan birçok çalışma olduğunu anlatan Gül, İstanbul Proje Koordinasyon Birimi'nin kamu kurumlarını depreme dayanıklı hale getirmek için yaklaşık 6 milyar dolarlık yatırım yaptığını ve yatırımların devam ettiğini söyledi.

Gül, sağlık alanındaki yatırımların aralıksız sürdüğünü belirterek, geçen ay iki önemli ihale gerçekleştirildiğini aktardı.

Ataşehir'deki Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yeniden inşa edildiğini hatırlatan Gül, hastanenin geçmişte önemli hizmetler verdiğini ancak hem depreme dayanıklılık hem de fiziki şartlar açısından artık yetersiz kaldığını söyledi.

Yeni projenin 1453 yatak kapasiteli olacağını belirten Gül, bu büyüklüğün birçok Anadolu şehrindeki hastanenin kapasitesinin oldukça üzerinde olduğunu, yeni hastanede koğuş sistemi yerine tek ve iki kişilik odalar, geniş koridorlar, sosyal donatı alanları ve sağlık çalışanları için modern dinlenme alanlarının yer alacağını kaydetti.

Gül, ayrıca Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi için de 800 yataklı yeni hastane ihalesinin yapıldığını belirterek, iki yıl içerisinde bazı ünitelerin hizmet vermeye başlayacağını ifade etti.

Bunun yanı sıra Sancaktepe'de 400 yataklı hastanenin tamamlandığını, Beykoz'da hastanenin hizmete alındığını, Ümraniye'de yeni hastane inşaatının başlayacağını, Göztepe'de üçüncü faz çalışmalarının sürdüğünü ve Kartal'da ilave ünitelerin devreye gireceğini belirten Gül, "Neredeyse her ilçemizde, bir Anadolu şehrindeki hastane büyüklüğünde yatırımlar gerçekleştiriyoruz." dedi.

Vali Gül, devletin yaptığı her hizmetin kıymetli olduğunu vurgulayarak, hayırseverlerin sunduğu katkıların da en az kamu yatırımları kadar değerli olduğunu dile getirdi.

"İstanbul'dan başka bir ülkeye tedavi için gitme ihtiyacı duymuyoruz"

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, böyle bir merkezin İstanbul'a kazandırılmasında emeği geçen Safi ailesine teşekkür etti.

Kentte yapılan sağlık hizmetlerine değinen Güner, 2025 yılında İstanbul'da 207 milyon muayene ve 1 milyon 800 bin ameliyat gerçekleştirildiğini, neredeyse iki saniyede bir ameliyat yapılan bir sağlık kapasitesine ulaşıldığını belirtti.

Güner, dünyanın 201 ülkesinden insanların tedavi olmak için İstanbul'a geldiğini ifade ederek, "Şükürler olsun ki İstanbul'dan başka bir ülkeye tedavi için gitme ihtiyacı duymuyoruz. Bu tablo, 2002 yılından itibaren hayata geçirilen Sağlıkta Dönüşüm Programı ile ülkemizin ve İstanbul'umuzun sağlık alanında geldiği noktayı göstermektedir." dedi.

Pandemi, deprem ve her türlü zorlu süreçte kendini ispat etmiş bir sağlık teşkilatına sahip olduklarını vurgulayan Güner, daha güçlü ve nitelikli bir sağlık sistemi için çalışmaların aralıksız sürdüğünü kaydetti.

Güner, kemoterapi sürecinin zorluğuna dikkati çekerek, kanserin hem ülke hem de dünya için önemli bir sağlık sorunu olduğunu söyledi.

Kemoterapi hastalarının uzun süre vakit geçirdiği bu alanların yalnızca tedavi mekanı değil, huzurun, motivasyonun, maneviyatın ve umudun da merkezi olması gerektiğinin altını çizen Güner, moral ve inancın tedavi sürecine büyük katkı sağladığını ifade etti.

Güner, ünitenin planlama sürecinde daha nitelikli bir alan oluşturmak için istişarelerde bulunduklarını kaydederek, hayırsever Safi ailesinin destekleriyle modern ve donanımlı bir alanın ortaya çıktığını belirtti.

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek merkezin açılışı yapıldı. Vali Gül ve beraberindekiler daha sonra merkezde incelemelerde bulundu.

İstanbul Çocuk Vakfı'nın yenilediği hasta sınıfının açılışı yapıldı

Kemoterapi merkezinin açılışının ardından aynı binada İstanbul Çocuk Vakfı tarafından yenilenen ve materyal desteği sağlanan hastane sınıfının da açılışı gerçekleştirildi.

Kurdele kesiminin ardından sınıfı ziyaret eden Gül, hastanede tedavi görürken eğitimlerine burada devam eden öğrencilere geçmiş olsun dileklerini iletti. Öğrencilere çeşitli hediyeler veren Gül, bir süre onlarla sohbet etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür ise hasta öğrencilere yönelik yürütülen eğitim faaliyetleri hakkında Vali Gül'e bilgi verdi.

Programa, AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, Vali Yardımcısı Hasan Gözen, Maltepe Kaymakamı Bahri Tiryaki ile sağlık çalışanları ve davetliler katıldı.