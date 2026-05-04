Maltepe'de bekçinin ölümüne neden olan sürücünün dosyası ağır cezaya gönderildi

Esra GÜNTEPE / -MALTEPE'de alkollü kullandığı otomobille çarşı ve mahalle bekçisi Mustafa Karamehmetoğlu'na çarparak ölümüne neden olan ve 'bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan 9 yıla kadar hapis cezası talep edilen sanık Cihan Bulut ilk kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme, sanığın eyleminin 'olası kast' kapsamında değerlendirilebileceğini belirterek görevsizlik kararı verdi. Dosya Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

Kaza, 31 Ocak saat 04.50 sıralarında Cevizli Mahallesi D-100 Karayolu Ankara istikametinde meydana geldi. Otomobille seyir halinde olan Cihan Bulut, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli çarşı ve mahalle bekçisi Mustafa Karamehmetoğlu'nun aracına çarptı. Kazanın ardından sürücü, taksiye binerek kaçarken, araçta bulunan diğer 3 kişi olay yerinde kaldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Karamehmetoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Kazanın ardından ifadeleri alınan 3 kişi, Cihan Bulut ile birlikte alkol aldıklarını söyledi. Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, 7 suç kaydı bulunan şüpheliyi 12 saat sonra gözaltına aldı. Yapılan idrar testinde şüphelinin alkollü olduğu tespit edildi. Adliyeye sevk edilen Cihan Bulut, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Cihan Bulut hakkında 'bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası talep edildi. İstanbul Anadolu 46. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Cihan Bulut cezaevinden getirildi. Taraf avukatları ve maktulün babası Hüseyin Karamehmetoğlu da duruşmada hazır bulundu.

'KESİNLİKLE İDDİA EDİLDİĞİ GİBİ ARACI SÜRATLİ KULLANMIYORDUM'

Olay günü arkadaşlarıyla eğlence mekanına gittiklerini ve orada alkol aldıktan sonra ehliyeti olmamasına rağmen aracı kendisinin kullandığını söyleyen sanık Cihan Bulut savunmasında, "Olay tarihinde akşam arkadaşlarımla önce bir yerde buluşup çay içtik, sonra Maltepe'de bir eğlence mekanına geçtik. Burada alkol sipariş ettiler. Ben de iki kadeh viski içtim. Mekan saat 4'e geldiği için kapanmak üzereydi. İkinci siparişi hızlıca içtik ve mekandan ayrıldık. Hepimiz aynı mahallede oturduğumuz için birlikte yola çıktı. Diğer arkadaşlarım çok fazla alkollü olduğu ve benim bilincim yerinde olduğu için arabayı ben kullandım. Ehliyetimi 2013 yılında talihsiz bir olay yüzünden kaybetmiştim, ehliyetsizdim. Orta şeritte seyir halindeyken önümdeki aracın park lambalarını fark etmedim. Sadece cismen yavaşladığını ve mesafenin kapandığını görünce çarpmamak için sinyal verip sola kırdım ancak aracı kurtaramadım. Kesinlikle iddia edildiği gibi aracı süratli kullanmıyordum. Makas atma iddiasını da kabul etmiyorum, akan trafikte makas atmak için sebebim yoktu" dedi.

'TAKSİYE BİNİP ANNEMİN EVİNE GİTTİM'

Sanık Bulut, "Ayrıca çarptığım araç 1962 model olduğundan, dedikleri hızla çarpmış olsaydım araçta büyük hasar meydana gelebilirdi. Olay nedeniyle çok üzgünüm, neticesini öngöremedim. Çarpma nedeniyle araçtan indim. Araçtaki arkadaşlarıma iyi olup olmadıklarını sordum. Sonra çarptığım araca doğru yöneldim. Aracın benim yürüdüğüm tarafında herhangi bir hasar yoktu. Ancak araç içerisinde şoförün olmadığını fark ettim. Bu sırada birisinin 'burada biri yatıyor' dediğini duydum. Öyle olunca da şahsın bizim çarpışmamız neticesinde değil de başka bir araç ya da motorun çarpmasıyla orada olduğunu düşündüm. Panik ile gördüğüm taksiye binip annemin evine gittim. O dönem tatil amacıyla çocuklarla birlikte İstanbul'a gelmiştim. Sonrasında evden çıkmışım, birilerini aramışım. 8-9 saat sonra Garip isimli arkadaşım arayarak olayın ciddiyetini ve bir kişinin hayatını kaybettiğini anlattı. Sonrasında bende gidip teslim oldum" dedi.

'KENDİSİ BİZZAT KASTEN CİNAYET İŞLEMİŞTİR'

Bekçisi Mustafa Karamehmetoğlu'nun babası Hüseyin Karamehmetoğlu ise, "Ben ölenin babasıyım. Sanık kaza olduğunu söyleyerek yalan söylüyor. Kendisi bizzat kasten cinayet işlemiştir. Oğlum emniyette bekçi olarak çalışırdı. Bir gün telefonla konuşmasına şahit olduğumda Maserati marka bir aracın sürücüsünün aşiret reisi olduğu ve kimlik bilgilerini vermek istemediği, emniyette çok tanıdığının olduğu yönünde konuştuğunu duydum. Bu şahıs Yusuf Polat'tır. Bu şahsın Hasan Rıdvan Çeçen ile akraba olduğunu öğrendim. Sanığın HTS kayıtları çıkartılarak bu kirli ilişkinin ortaya dökülmesini talep ediyorum, aracın 62 model olduğunu söylüyor, nereden biliyor. Şikayetçiyim" ifadelerini kullandı.

Mustafa Karamehmetoğlu'nun avukatları, sanığın eylemi bilinçle taksirle değil olası kastla gerçekleştirdiğini belirterek dosyanın Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesini ve tutukluluk halinin devamını talep etti. Cumhuriyet savcısı mütalaasında, tanık beyanları, bilirkişi raporu, sanığın asli kusurlu bulunması ve alkollü araç kullanması birlikte değerlendirildiğinde eylemin olası kast kapsamında kaldığını belirterek görevsizlik kararı verilmesini istedi.

DOSYA AĞIR CEZA MAHKEMESİNE GÖNDERİLDİ

Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Maktulün annesi Yücel Karamehmetoğlu ile kardeşleri Merve Karamehmetoğlu ve Senanur Karamehmetoğlu'nun davaya katılma talepleri kabul edildi. Mahkeme, sanığa isnat edilen suçun olası kastla işlenen suçlardan olduğu değerlendirmesiyle görevsizlik kararı vererek dosyanın Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesine hükmetti. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı