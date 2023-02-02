Kontrolden çıkan araç, bariyerlere ok gibi saplandı! Koltuk başka bir yere fırladı, sürücünün durumu ağır Güncel Haberler Maltepe D-100 Karayolu'nda hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarptı. Kazada aracın önünden girip arkasından çıkan bariyerle birlikte koltuk da yol kenarında kaldı. Kazada aracın sürücüsü ağır yaralandı. Bugün saat 12.15 sıralarında D-100 Karayolu, Küçükyalı mevkiinde Mehmet Yıldız yönetimindeki hafif ticari araç, Kadıköy istikametinde ilerlediği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. SÜRÜCÜNÜN DURUMU AĞIR Çarpmanın etkisiyle bariyer araca girerken sürücü Yıldız araç içerisinde sıkışarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan sürücü Yıldız'ı bulunduğu yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Ambulansla hastaneye kaldırılan Mehmet Yıldız'ın tedavi altına alındığı durumunun ağır olduğu öğrenildi. KOLTUK BARİYERELE FIRLADI Kaza nedeniyle araçta hasar oluşurken, Yıldız'ın oturduğu koltuğun bariyerlerde kaldığı görüldü. D-100 Karayolu Kadıköy istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Kazaya karışan aracın çekiciyle yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. Kazadan fotoğraflar:

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel D-100 Karayolu Mehmet Yıldız Tragger 3. Sayfa Güncel Haberler

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