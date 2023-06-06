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Maltepe Belediyesi Çevre Sorunlarına Dikkat Çekmek İçin Etkinlik Düzenledi

Maltepe Belediyesi Çevre Sorunlarına Dikkat Çekmek İçin Etkinlik Düzenledi

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Maltepe Belediyesi, 5 Haziran Dünya Çevre Günü ve 5-11 Haziran Türkiye Çevre Koruma Haftası dolayısıyla çevre sorunlarına dikkat çekmek amacıyla etkinlik düzenledi. İlçe meydanı, Süreyya Plajı ve Cemal Süreyya Parkı'nda düzenlenen etkinliklerde Alagöz Kültür Sanat'ın 30 kişilik profesyonel dans ekibi performans sergiledi.

Maltepe Belediyesi, 5 Haziran Dünya Çevre Günü ve 5-11 Haziran Türkiye Çevre Koruma Haftası dolayısıyla çevre sorunlarına dikkat çekmek amacıyla etkinlik düzenledi.

Maltepe Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile birlikte çevre sorunlarına dikkat çekmek için bir dizi etkinlik düzenledi. Dünya Çevre Günü ve Türkiye Çevre Koruma Haftası dolayısıyla ilçe meydanı, Süreyya Plajı ve Cemal Süreyya Parkı'nda düzenlenen etkinliklerde Alagöz Kültür Sanat'ın 30 kişilik profesyonel dans ekibi performans sergiledi.

"İleri Düşünün, Geri Dönüştürün", "Temiz Tut, Kirletme Kentini", Biz Doğayı Korudukça Doğa da Bizi Korur", "Çevreyi Hor Gören Geleceği Zor Görür" ve "Hayatı Kaçırma, Geri Dönüşümü Bırakma" gibi flamalarla süslenen alanlarda dans eden gençler, çevre sorunlarına dikkat çekti. "Çevre Haftası Kutlu Olsun" pankartının açıldığı etkinlikte, halka çiçekler, çeşitli broşürler ve hediyeler dağıtıldı.

Etkinlikte konuşan İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Lütfiye Yıldız, herkesi çevreye sahip çıkmaya çağırdı.

Kaynak: ANKA / Güncel

Çevre Koruma Haftası Maltepe Belediyesi Dünya Çevre Günü Türkiye Güncel Haberler

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