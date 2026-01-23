Malezya, Grok'a yönelik erişim kısıtlamasını kaldırdı

Malezya, müstehcen içeriklerin üretilmesini engellemeye yönelik yeterli önlemler alınmadığı gerekçesiyle ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformuna entegre yapay zeka aracı Grok'a getirdiği erişim kısıtlamasını, şirketin ek güvenlik önlemleri alma taahhüdünün ardından kaldırdı.

Yerel MalayMail gazetesinin haberine göre, Grok'a yönelik erişim kısıtlamasının kaldırılması kararı, Malezya makamları ile X yetkilileri arasında yapılan görüşmenin ardından alındı.

Görüşmede, şirketin, yapay zeka araçlarına yönelik güvenlik mekanizmalarını güçlendirme ve Malezya yasalarına uyma sözü verdiği aktarıldı.

Malezya İletişim ve Multimedya Komisyonunun konuya ilişkin açıklamasında, "Kullanıcı güvenliği önceliğimizdir. Malezya yasalarına uyulmaması durumunda mevcut yasal düzenlemeler çerçevesinde gerekli işlemler kararlılıkla uygulanacaktır." ifadesi kullanıldı.

X'teki kullanıcıların, Grok'tan ünlülerin ve tanınmamış kişilerin fotoğraflarını kullanarak cinsel içerikli sahte görsel içerikler üretmesini istediği "sosyal medya akımına" tepkiler gelmişti.

Malezya, 3 Ocak'ta X'in bu tür zararlı içeriklerin yayılmasını önleme konusunda sorumluluğunun bulunduğunu vurgulamış, 11 Ocak'ta da Grok'a erişimi, yeterli güvenlik önlemlerinin alınmadığı gerekçesiyle geçici olarak kısıtlamıştı.