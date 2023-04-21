Malezya, Nahda Hareketi lideri Gannuşi'nin tutuklandığı Tunus'taki gelişmelerden endişeli

Malezya Dışişleri Bakanı Zambry Abdul Kadir, Nahda Hareketi lideri ve eski Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi'nin tutuklandığı Tunus'taki siyasi gelişmelerden "derin endişe" duyduklarını bildirdi.

Bakan Zambry, Tunus'ta Nahda Hareketi lideri ve eski Meclis Başkanı Gannuşi'nin tutuklanmasına ilişkin açıklama yaptı.

Tunus'taki gelişmelerin ülkenin iç işleri olduğunu kabul ettiklerini ancak ülkedeki siyasi gelişmelerden derin endişe duyduklarını belirten Zambry, bu kutsal ramazan ayında Gannuşi'ye sağlığı ve yaşı nedeniyle özel ilgi ve merhamet gösterilmesini istedi.

Bakan Zambry, Tunus'taki gelişmeleri yakından takip ettiklerini vurguladı.

Tunus halkına refah ve ilerleme getirecek yolun ulusal uzlaşı ve mutabakat olması umudunu dile getiren Zambry, "Kardeş ülke Tunus ve halkı için her zaman en iyisini diliyoruz." ifadesini kullandı.

Eski Tunus Meclis Başkanı, Nahda Hareketi lideri Gannuşi, 17 Nisan'da güvenlik güçlerince iftar vakti evine düzenlenen baskında gözaltına alınmış, 48 saatlik savcılık sorgusunun ardından sevk edildiği Tunus Asliye Mahkemesince dün sabaha karşı "devlet güvenliğine karşı komplo kurmak" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Tunus'ta bir süredir siyasiler, gazeteciler, aktivistler, hakimler ve iş insanlarını kapsayan gözaltı dalgası yaşanıyor.