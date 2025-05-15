Malezya Ekibi Bursa'da Halk Dansları Gösterisi Sundı
Yıldırım Belediyesinin düzenlediği 'Gençlik Haftası' etkinlikleri kapsamında Bursa'ya gelen Malezya ekibi, yoğun ilgiyle karşılanan bir halk dansları gösterisi gerçekleştirdi. 12-18 yaş grubundan oluşan 18 kişilik ekip, yöresel kıyafetleriyle Malezya kültürünü sahneye taşıdı.
Yıldırım Belediyesince düzenlenen "Gençlik Haftası" etkinlikleri kapsamında Bursa'ya gelen Malezya ekibi, halk dansları gösterisi sundu.
Ahmet Taner Kışlalı Meydanı'nda gerçekleştirilen gösteriye Bursalılar yoğun ilgi gösterdi.
12-18 yaş grubundan oluşan 18 kişilik gösteri ekibi Malezya kültürüne özgü danslar gruplar halinde sahneye taşıdı.
Gösteri grubu, giydikleri yöresel kıyafetler ve sergiledikleri dans koreografileriyle izleyicilerin beğenisini topladı.
Program, gösteri grubuna katılım belgesi verilmesi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle son buldu.
Kaynak: AA / Fatma Nur Söğütlü - Güncel