Malezya'nın Sabah Eyaletinde Çıkan Yangında Yaklaşık 1.000 Ev Kül Oldu

Malezya'nın Sabah Eyaletinde Çıkan Yangında Yaklaşık 1.000 Ev Kül Oldu
Malezya'nın Borneo Adası'ndaki Sabah eyaletinde bir kıyı köyünde çıkan yangında 1.000 ev yanarak kullanılmaz hale geldi. Yangından 9.000'den fazla kişi etkilendi, bölgede afet durumu ilan edildi.

KUALA LUMPUR, 20 Nisan (Xinhua) -- Malezya'nın Borneo Adası'nın kuzeyindeki Sabah eyaletinde yer alan bir kıyı köyünde sabahın erken saatlerinde çıkan yangında yaklaşık 1.000 ev küle dönerken, yangından 9.000'den fazla kişi etkilendi.

Sandakan Bölgesi İtfaiye ve Kurtarma Şefi Jimmy Lagung pazar günü Malezya'nın ulusal haber ajansı Bernama'ya yaptığı açıklamada, 4 hektardan fazla bir alanı etkisi altına alan yangınla mücadelede, gelgitin çekilmiş olması nedeniyle açık su kaynağı bulunmasının zorlaştığını belirtti.

Sandakan Belediye Konseyi Başkanı Walter Kenson, yapılan incelemelerde etkilenen bölgelerde kalmanın güvenli olmadığının tespit edilmesi üzerine afet hali ilan edildiğini açıkladı.

Yerel saatle 01.32'de başlayan yangının öğle saatlerinde söndürüldüğünü ifade eden Lagung, olayda can kaybı yaşanmadığını söyledi.

Lagung, "Şiddetli rüzgarlar ve evlerin birbirine çok yakın olması yangının hızla yayılmasına neden olurken, gelgit akıntılarının çekilmesi de açık su kaynağı teminini zorlaştırdı" dedi.

Yerel yetkililerin, bölge sakinleri için geçici barınma alanları hazırlamaya başladığı bildirildi.

Kaynak: Xinhua
