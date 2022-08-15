Malezya'da savaş gemisi skandalıyla bağlantılı eski üst düzey yetkili hakkında suç duyurusu

KUALA Malezya'da Boustead Donanma Tersanesi'nin (BNS) eski üst düzey yetkilisi hakkında Littoral Savaş Gemisi (LCS) skandalıyla bağlantılı olarak "güveni kötüye kullanmaktan" suç duyurusunda bulunulacağı bildirildi.

The Straits Times'ın davaya dair bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberine göre, söz konusu yetkili yarın sabah Kuala Lumpur Asliye Ceza Mahkemesine getirilecek.

Yerel gazetelerden The Star'a konuşan bir kaynak ise ismi açıklanmayan eski üst düzey yetkili hakkında suç duyurusunda bulunulacağını doğruladı.

Söz konusu suçlamayla skandal ilk kez adli makamlara yansımış olacak.

Boustead Donanma Tersanesi, skandal olarak anılan projenin ana yüklenici firması konumunda ve LTAT adlı Malezya Silahlı Kuvvetleri emeklilik fonu tarafından kontrol ediliyor.

Olay

Malezya'da donanma için sipariş edilen ve yakın zamanda teslim edilmeyeceği ortaya çıkan gemilere yapılan ödeme, "skandal" olarak yorumlandı ve yolsuzluk iddialarını gündeme taşıdı.

Savunma Bakanı Hishammuddin Hüseyin'in yerel bir firma tarafından inşa edilen ve büyük miktarda ödemesi yapılan 6 savaş gemisinin gelecek sene ya da bir sonraki sene sonra teslim edileceğini açıklaması Malezya'da gündem oldu.

1MDB skandalına benzetiliyor

Yolsuzlukla mücadele gözlemcisi Uluslararası Şeffaflık Örgütü Malezya'dan (TI-M) yapılan açıklamada, LCS skandalı 4,5 milyar doların kaçırıldığı iddia edilen Malezya Kamu Kalkınma Fonu (1MDB) skandalıyla karşılaştırılarak, ülkenin, milyarlarca ringgitlik kamu kaynağı kaybına neden olan kötü yönetimiyle giderek daha fazla tanınmaya başlandığı belirtildi.

Kamu Hesapları Komitesinin (PAC) LCS anlaşmasıyla ilgili yaptığı açıklamada, tek bir gemi tamamlanmamış olmasına rağmen hükümetin Boustead Donanma Tersanesi'ne 6 milyar ringgit ödediği kaydedildi.

PAC raporuna göre, ilk LCS'nin 2019'da teslim edilmesi gerekiyordu ancak söz konusu geminin şu ana kadar yalnızca yüzde 44'ü tamamlanabildi.