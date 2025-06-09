Malezya'da Öğrenci Otobüsü Kazası: 15 Ölü

Malezya'da Öğrenci Otobüsü Kazası: 15 Ölü
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Malezya'nın Perak eyaletinde bir öğrenci otobüsünün karıştığı trafik kazasında 14'ü üniversite öğrencisi olmak üzere 15 kişi hayatını kaybetti. Kazada 33 kişi de yaralandı. Başbakan Enver İbrahim, kazanın ardından ailelere baş sağlığı diledi ve dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

Malezya'nın Perak eyaletinde öğrencileri taşıyan otobüsün karıştığı trafik kazasında 14'ü üniversite öğrencisi 15 kişi yaşamını yitirdi.

Malay Mail haberine göre, Sultan İdris Eğitim Üniversitesine (UPSI) ait öğrenci otobüsü, eyaletin Doğu-Batı otoyolunda bir araçla çarpıştı.

Gerik bölgesi yakınlarındaki çarpışma sonrası otobüs kayarak devrildi, diğer araç ise yol kenarındaki hendeğe yuvarlandı.

İhbar sonrası olay yerine kolluk kuvvetleri ve itfaiye güçleri sevk edildi.

Malezya Sivil Savunma Gücünün (APM) açıklamasına göre, kazada 15 kişi öldü, ikisi ağır 33 kişi yaralandı.

Ölenler arasında yaşları 21 ile 23 arasında 14 UPSI öğrencisi bulunuyor. Otobüs ve araçta toplamda 48 yolcunun bulunduğu belirtiliyor.

Perak Eyalet Polisi Şefi Hisam Nordin, "Otobüsün kontrolünü kaybettiği ve (araca) arkadan çarptığı görülüyor." açıklamasını yaptı.

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, açıklamasında, kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine baş sağlığı diledi ve yetkililere gerekli yardımın sağlanması talimatını verdi.

Başbakan İbrahim, "Sık sık tekrarlanan bu tür yürek parçalayıcı felaketler, dikkatli olmak ve acele etmemek için herkese bir ders olmalı. Hayatlarınız çok değerli ve yeri doldurulamaz." ifadelerini kullandı.

South China Morning Post'un haberinde, kazanın meydana geldiği "Doğu-Batı otoyolunun" ülkenin en tehlikeli yollarından biri olduğu aktarıldı.

Otoyol, Malezya yarımadasının iki kıyısını birbirine bağlıyor.

Kaynak: AA / Ahmet Furkan Mercan - Güncel
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