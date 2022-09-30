Malezya'da iktidar ortaklarından genel seçimlerin bu yıl yapılması için girişim

KUALA Malezya'da iktidardaki Birleşik Malay Ulusal Örgütünün (UMNO) liderleri, genel seçimlerin bu yıl yapılması için meclisin yakın zamanda feshedilmesi çağrısında bulundu.

KUALA Malezya'da iktidardaki Birleşik Malay Ulusal Örgütünün (UMNO) liderleri, genel seçimlerin bu yıl yapılması için meclisin yakın zamanda feshedilmesi çağrısında bulundu.

Malezya'nın en büyük siyasi oluşumu konumundaki UMNO'nun genel merkezinde gerçekleştirilen 3 üst düzey toplantının ardından yapılan açıklamada, Başbakan İsmail Sabri Yakup'un erken seçim tarihi önermek için Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah ile görüşme talebinde bulunacağı bildirildi.

UMNO Genel Sekreteri Ahmed Maslan tarafından imzalanan açıklamada, "Bu yıl içerisinde yapılacak 15. Genel Seçime izin vermek için Parlamento yakında feshedilmelidir." ifadesine yer verildi.

Başbakan İsmail Sabri Yakup, seçimler öncesinde ekonomiyi canlandırmaya ve enflasyonu kontrol altına almaya odaklanmak istediğini söylerken UMNO Başkanı Ahmed Zahid, son birkaç aydır erken genel seçimler için tüm gücüyle kamuoyu oluşturmaya çalışıyordu.

UMNO Yüksek Konseyi olarak da adlandırılan "ilk beş" lider, parti Başkanı Ahmed Zahid Hamidi, Başkan Vekili Mohamad Hasan, Başkan Yardımcıları Mohamed Khaled Nordin, Mahdzir Khalid ve Başbakan İsmail Sabri Yakup'tan oluşuyor.

İktidardaki Barisan Nasional koalisyonunun lider partisi ve Malezya'nın en büyük siyasi oluşumu konumundaki UMNO'nun Başkan Yardımcısı İsmail Sabri Yakup, 21 Ağustos 2021'den bu yana başbakanlık koltuğunda oturuyor.