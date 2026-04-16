Malezya'da Artan Yakıt Fiyatları Nedeniyle Memurlar İçin Evden Çalışma Uygulaması Başlatıldı

Malezya hükümeti, artan akaryakıt maliyetlerini hafifletmek amacıyla 200.000 memurun evden çalışma uygulamasına geçeceğini duyurdu. Hükümet Baş Sekreteri, uygulamanın nasıl yürütüleceğine ilişkin detayları paylaştı.

KUALA LUMPUR, 16 Nisan (Xinhua) -- Malezya'da artan akaryakıt maliyetlerini hafifletme önlemleri kapsamında çarşamba gününden itibaren 200.000 memur için evden çalışma uygulamasına geçildi.

Hükümet Baş Sekreteri Shamsul Azri Abu Bakar düzenlediği basın toplantısında, uygulamanın kapsamı ve kimleri kapsayacağına ilişkin kararın operasyonel ihtiyaçlar ve iş durumuna göre ilgili birim amirleri tarafından verileceğini söyledi.

Malezya'nın özellikle mevcut jeopolitik belirsizlikler ortamında küresel şoklardan etkilenmemesinin mümkün olmadığını kaydeden Shamsul Azri, memurların söz konusu uygulama sırasında görevlerine bağlı kalacaklarına ve sağlanan esnekliği kötüye kullanmayacaklarına inandıklarını ifade etti.

"Kamu görevlilerinin uygulamayı suistimal etmeyeceklerinden eminim" diyen Azri, evden çalışma programının, planlanmış işleri geciktirmek veya ertelemek için bir bahane olarak kullanılmaması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Kaynak: Xinhua
Polis babanın, 9 kişiyi katleden oğluna atış talimi yaptırdığı anlar

Polis babanın, 9 kişiyi katleden oğluna atış talimi yaptırdığı anlar
İşte okul saldırganının son sözleri! Polisi görünce böyle bağırmış

İşte okul saldırganının son sözleri! Polisi görünce böyle bağırmış
Okul saldırganı İsa Aras'ın babasının ilk ifadesi: Pazartesi günü poligonda oğluma atış yaptırdım

Okulu kana bulayan saldırganın babasından dehşete düşüren sözler

Okul saldırganlarının ortak noktası! İkisi de kan dökmeden önce bu oyunu oynamış

Okul saldırganlarının ortak noktası! İkisi de aynı şeyi yapmış
İçişleri'nde kritik toplantı: Okulların çevresinde güvenlik artırılacak, erken uyarı mekanizmaları güçlendirilecek

Okullardaki saldırılar sonrası kritik toplantı! İşte çıkan kararlar

Dünyanın en büyük su savaşında 191 kişi hayatını kaybetti

Tarihi festival faciaya dönüştü! Ölü sayısı korkunç boyutlarda
Okul saldırganı İsa Aras'ın babasının ilk ifadesi: Pazartesi günü poligonda oğluma atış yaptırdım

Okulu kana bulayan saldırganın babasından dehşete düşüren sözler

İran'da ülke genelindeki tüm okullarda uzaktan eğitime geçildi

Komşu ülkeden tarihi karar
14 yaşındaki saldırganın WhatsApp profil fotoğrafında korkunç ayrıntı

WhatsApp profilinde korkunç detay