Malezya'da Artan Yakıt Fiyatları Nedeniyle Memurlar İçin Evden Çalışma Uygulaması Başlatıldı

KUALA LUMPUR, 16 Nisan (Xinhua) -- Malezya'da artan akaryakıt maliyetlerini hafifletme önlemleri kapsamında çarşamba gününden itibaren 200.000 memur için evden çalışma uygulamasına geçildi.

Hükümet Baş Sekreteri Shamsul Azri Abu Bakar düzenlediği basın toplantısında, uygulamanın kapsamı ve kimleri kapsayacağına ilişkin kararın operasyonel ihtiyaçlar ve iş durumuna göre ilgili birim amirleri tarafından verileceğini söyledi.

Malezya'nın özellikle mevcut jeopolitik belirsizlikler ortamında küresel şoklardan etkilenmemesinin mümkün olmadığını kaydeden Shamsul Azri, memurların söz konusu uygulama sırasında görevlerine bağlı kalacaklarına ve sağlanan esnekliği kötüye kullanmayacaklarına inandıklarını ifade etti.

"Kamu görevlilerinin uygulamayı suistimal etmeyeceklerinden eminim" diyen Azri, evden çalışma programının, planlanmış işleri geciktirmek veya ertelemek için bir bahane olarak kullanılmaması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Kaynak: Xinhua