Malezya'da 7,1 büyüklüğünde deprem
Malezya'nın Kota Belud bölgesi yakınlarında 7,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 619,8 kilometre olarak kaydedildi. İlk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı ve tsunami uyarısı yapılmadı.
Malezya'da 7,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Kota Belud bölgesinin 55 kilometre kuzeybatısı olduğunu açıkladı.
619,8 kilometre derinlikte meydana gelen 7,1 büyüklüğündeki ???????depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı olmadı.
Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.
Kaynak: AA / Dilara Karataş