Malezya Başbakanı İsmail Sabri Yakub, Anıtkabir'i ziyaret etti
AA - Müjdat Genç - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Malezya Başbakanı İsmail Sabri Yakub'un Anıtkabir'de yürüyüşü Görevli askerlerin çelenk getirmesi ve selamlama Malezya Başbakanı İsmail Sabri Yakub'un askerlerin eşliğinde Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakması Saygı duruşu Anıtkabir Hatıra fotoğrafı çekilmesi Malezya Başbakanı İsmail...
Malezya Başbakanı İsmail Sabri Yakub'un Anıtkabir'de yürüyüşü
Görevli askerlerin çelenk getirmesi ve selamlama
Malezya Başbakanı İsmail Sabri Yakub'un askerlerin eşliğinde Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakması
Saygı duruşu
Anıtkabir Hatıra fotoğrafı çekilmesi
Malezya Başbakanı İsmail Sabri Yakub'un Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalaması ANKARA - Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Malezya Başbakanı İsmail Sabri Yakub, Anıtkabir'i ziyaret etti.
AA / Müjdat Genç - Güncel