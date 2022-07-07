Malezya Başbakanı İsmail Sabri Yakub, Anıtkabir'i ziyaret etti Malezya Başbakanı İsmail Sabri Yakub'un Anıtkabir'de yürüyüşü Görevli askerlerin çelenk getirmesi ve selamlama Malezya Başbakanı İsmail Sabri Yakub'un askerlerin eşliğinde Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakması Saygı duruşu Anıtkabir Hatıra fotoğrafı çekilmesi Malezya Başbakanı İsmail... Malezya Başbakanı İsmail Sabri Yakub'un Anıtkabir'de yürüyüşü Görevli askerlerin çelenk getirmesi ve selamlama Malezya Başbakanı İsmail Sabri Yakub'un askerlerin eşliğinde Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakması Saygı duruşu Anıtkabir Hatıra fotoğrafı çekilmesi Malezya Başbakanı İsmail Sabri Yakub'un Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalaması ANKARA - Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Malezya Başbakanı İsmail Sabri Yakub, Anıtkabir'i ziyaret etti. AA / Müjdat Genç - Güncel Mustafa Kemal Atatürk Anıtkabir Türkiye Malezya Güncel Haberler

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