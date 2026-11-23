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Malezya Başbakanı Enver İbrahim bölgede barış, istikrar ve ortak güvenliği desteklemek için Pakistan ile savunma işbirliğini güçlendirme sözü verdi.

Malay Mail gazetesinin haberine göre, Pakistan Silahlı Kuvvetler ve Savunma Kuvvetleri Komutanı Mareşal Syed Asim Munir, başkent Kuala Lumpur ziyaretinde İbrahim ile görüştü.

İbrahim, görüşmeye dair yaptığı açıklamada bölgede barış, istikrar ve ortak güvenliği desteklemek için Pakistan ile savunma işbirliğini güçlendirme taahhüdü verdi.

Görüşmede İbrahim, "Malezya ve Pakistan, savunma ve güvenlik alanında, Türkiye ile üçlü işbirliği de dahil olmak üzere, karşılıklı ilişkilerin güçlendirilmesinde ortak kararlılığa sahip." ifadelerini kullandı.

İbrahim, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, "Bu görüşme, Batı Asya'daki gerilimleri azaltma çabaları da dahil olmak üzere bölgesel ve uluslararası güvenlik gelişmelerine ilişkin görüş alışverişinde bulunmamız için bir fırsat sağladı." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA