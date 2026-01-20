Malezya, Grönland'ın ele geçirilmesine yönelik her türlü girişimi reddediyor

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, ABD'nin tehdidi altındaki Grönland'ın ele geçirilmesine ilişkin her türlü girişimi reddetiklerini belirterek, anlaşmazlıkların müzakere yoluyla çözülmesi gerektiğini ifade etti.

Bernama ajansının haberine göre, parlamento üyelerinin sorularını yanıtlayan Enver, Venezuela, Grönland ve İran meselelerinde ülkesinin tutumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın kontrol etmeyi savunduğu Grönland konusuna ilişkin Enver, herhangi bir ülkenin ele geçirilmesine yönelik her türlü girişimi reddettiklerini, anlaşmazlıkları çözmek için müzakerelere öncelik verme konusunda da Avrupa Birliği (AB) ve Danimarka ile aynı çizgide yer aldıklarını kaydetti.

Enver, "Özgür ve egemen bir ülke olarak, hiçbir ülkenin ele geçirilmesini kabul edemeyiz. Bu bizim duruşumuz." şeklinde konuştu.

Venezuela ve İran'a destek

Malezya'nın Venezuela meselesinde güç yerine ilkelerle yönlendirilmiş "açık ve kararlı" bir duruş sergilediğini dile getiren Enver, "Herhangi bir eylemde, dostlarımız, komşu ülkeler ve ortak ülkelerle yapılan istişareleri dikkate alırız." değerlendirmesinde bulundu.

Enver, eleştirilere rağmen ülkesinin ABD ile ilişkileri sürdürmeye devam ettiğini ancak uluslararası hukukun ihlal edildiği durumlarda sesini yükselteceğini belirterek, Washington yönetiminin Venezuela'ya yönelik hamlelerini eleştirdi.

ABD tarafından alıkonulan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores'in iadesi için ABD'ye çağrı yaptıklarını ve bunun "açık ve katı" bir duruş olduğunu söyleyen Enver, Malezya'nın uluslararası hukuku çiğnediği için bu tür eylemleri tasvip etmediğini vurguladı.

Enver, ülkesinin İran ile diplomatik ilişkileri sürdürürken uluslararası temaslarla ve ihtiyatlı bir şekilde hareket ettiğini anlatarak, "Malezya, İran'ın haklarını ve egemenliğini ilke olarak savunmaktadır." dedi.