Malezya Başbakanı Enver İbrahim, ASEAN Zirvesi'nde Diyalog ve İşbirliği Çağrısı Yaptı

Güncelleme:
Kuala Lumpur'da düzenlenen 47. ASEAN Zirvesi'nde konuşan Malezya Başbakanı Enver İbrahim, liderlere tehdit yerine diyalog ve gerilim yerine işbirliği çağrısında bulundu. Uluslararası barış ve güvenlik için işbirlikçi tutumun önemine vurgu yaptı.

KUALA Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) liderlerine, "tehdit yerine diyaloğun, gerilim yerine işbirliğinin" tercih edilmesi çağrısı yaptı.

Enver, Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da düzenlenen 47. ASEAN Zirvesi kapsamında liderlere hitap etti.

Geleceğe yönelik işbirlikçi tutumu geliştirme çağrısı yapan Enver, "Tehdit yerine diyaloğu, gerilim yerine işbirliğini savunmayı sürdürüyoruz. Küresel barış ve güvenlik, çok taraflılık ve uluslararası hukuk konusunda duruşumuzu sürdürüyoruz." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planından övgüyle bahseden Enver, ancak bu konuda daha yapacak çok şey olduğunun da altını çizdi.

Enver, Kuzey Kore'nin son dönemde balistik füze fırlatmasından da endişeli olduklarını belirterek, "Gazze'den Ukrayna'ya, Myanmar'a kadar her alanda diyalog çağrısı yaparken, bundan Kuzey Kore'yi dışarıda bırakmamalıyız." diye konuştu.

Güney Çin Denizi'ndeki anlaşmazlığın da ASEAN ve bölgesel ortaklar arasında çözülmesi gerektiğini vurgulayan Enver, dışarıdan yapılacak baskıların gerilimi artırabileceği uyarısında bulundu.

Kaynak: AA / Dildar Baykan Atalay - Güncel
