Malezya Başbakanı Enver, Gazze'de ateşkes ve BMGK vetosunun kaldırılmasını istedi

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Malezya Başbakanı Enver İbrahim, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilerin zorla yerinden edilmesini ve Gazze'de kötüleşen insani koşulları kınayarak, bölgede kalıcı ateşkes sağlanması çağrısında bulundu.

Enver, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Filipinler'in başkenti Manila'da düzenlenen 16. Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN)-Birleşmiş Milletler (BM) Zirvesi'ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Filistin halkına yönelik devam eden saldırıları, zorla yerinden edilmeyi ve aç bırakmayı şiddetle kınadığını ifade eden Enver, Gazze'de derhal ve kalıcı ateşkes sağlanması, insani yardımların bölgeye engelsiz şekilde ulaştırılması ve insani yardım çalışanlarının korunması çağrısı yaptı.

Enver, ayrıca, Filistin'in BM'ye tam üyeliğinin sağlanmasını talep etti.

BM'de daha kapsamlı reformlar yapılması gerektiğini de belirten Enver, BM Güvenlik Konseyinin (BMGK) "adil ve etkili şekilde hareket etmesini uzun süredir engellediğini" belirttiği veto yetkisinin kaldırılmasını istedi.

Enver, ASEAN'ın giderek karmaşıklaşan jeopolitik rekabet ortamında birliğin merkezi rolü ilkesini ve uluslararası hukukun üstünlüğünü korumayı sürdürmesi gerektiğini vurguladı.

Kaynak: AA