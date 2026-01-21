Maldivler'in Ankara Büyükelçisi Latheef, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı

Maldivler'in Ankara Büyükelçisi Abdul Raheem Abdul Latheef, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Büyükelçi Latheef, Lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

Latheef, "Gazze: Açlık" özel kategorisinde Ahmed Jihad Ibrahim Al-arini'nin "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere, yemek dağıtıldı" adlı fotoğrafını seçerek, "Yiyecek bulmakta zorlanan insanlar, dünyadaki herkes tarafından görülmeli. Acı çeken insanlara yardım etmek için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

"Portre" özel kategorisinde Mahmoud Abu Hamda'nın "Annesinin biriciği" fotoğrafına oy veren Latheef, "Çocukları gerçekten çok seviyorum. Ebeveynlerin, küçük çocuklarına sevgi verdiğini görmek güzel. Bu yüzden bu fotoğraf çok özel." dedi.

"Haber" kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş'un "Aynı şemsiyenin altında" isimli karesini tercih eden Latheef, "Askerler, ulusa yardım etmek için, bağımsızlık için ellerinden geleni yapıyor. Halkınız, askerlere hak ettikleri sevgiyi gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Büyükelçi Latheef, "Spor" kategorisinde Evrim Aydın'ın "Aduken" fotoğrafını oylayarak "Aslında tüm sporları severim ama en sevdiğim futbol. Bu yüzden ne zaman bir futbol karesi görsem, onu seçerim." diye konuştu.

"Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde de Özge Elif Kızıl'ın "Puldan koridor" adlı fotoğrafını tercih eden Latheef, "Su altı fotoğraflarını gördüğümde çok beğeniyorum. Maldivler'in yüzde 99,7'si su. Bu yüzden sualtı dünyası eşsiz bir güzelliğe sahip. Su altı fotoğrafları benim için çok önemli. Umarım bir gün Maldivler'in su altı dünyasını da fotoğraflarsınız." dedi.

Latheef, "Günlük Hayat" kategorisinde Harun Özalp'ın "Yağmur altında, keyfi yerinde" başlıklı fotoğrafını seçerek "Bu fotoğraf, şiddetli yağmur altındaki insanları gösteriyor. Bu, iklim değişikliği nedeniyle oluyor. Herkes günümüzde değişen dünyaya dikkat etmek zorunda." yorumunu yaptı.

"Yılın Kareleri" oylaması 15 Şubat'a kadar devam edecek

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar günü saat 17.00'ye kadar devam edecek.