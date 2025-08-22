Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü için hazırladığı bastonlara 24 Oğuz boyuna ait tamgaları işledi

Bitlis'in Ahlat ilçesinde baston ustası Refa Gökbulak, Malazgirt Zaferi'nin 954'üncü yıl dönümü için hazırladığı bastonlara 24 Oğuz boyuna ait tamgaları işledi.

Ahlat'ta en önemli el sanatları arasında yer alan bastonculuk mesleğini yaşatan 56 yaşındaki Gökbulak, ceviz ağacı ile koç, manda ve sığır boynuzu kullanarak birbirinden farklı bastonlar üretiyor.

El işçiliğiyle özel bastonlar yapan Gökbulak, Malazgirt Zaferi'nin 954'üncü yılına özel bastonlar üretti.

Gökbulak, 24 Oğuz boyuna ait tamgaları işlediği bastonları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve devlet büyüklerine hediye etmeyi planlıyor.

Gökbulak, AA muhabirine, bastonlarına daha çok Selçuklu sanatının inceliklerini yansıttığını söyledi.

Malazgirt Zaferi'nin 954'üncü yıl dönümüne hazırlandıklarını belirten Gökbulak, "Özel olarak tasarladığımız kılıçlı bastonların gövdesine 24 Oğuz boyuna ait tamgaları işledik. Uzun süredir gece gündüz çalışıyoruz. 1071 Ahlat-Malazgirt Zaferi kutlama etkinlikleri için hazırlıklarımızın sonuna geldik. El sanatları üreticileri olarak tüm misafirlerimizi Malazgirt Zaferi için Ahlat'a bekliyoruz." dedi.