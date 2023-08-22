Malazgirt Zaferi'nin 952. yıl dönümü etkinlikleri için hazırlıklar sürüyor

Muş'un Malazgirt ilçesinde 'Türklerin Anadolu'ya girişinin kapısı' olarak bilinen Malazgirt Zaferi'nin 952. yıl dönümü etkinlikleri için hazırlıklar sürüyor. Kaymakam Göksu Bayram ve Belediye Başkanı Cengiz Altın, hazırlıklar kapsamında ilçenin kanaat önderleri, iş insanları, sivil toplum örgütü temsilcileri, siyasi parti temsilcileri köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Millet Bahçesinde yapılan toplantıda, Malazgirt Zaferi'nin 952. yıl dönümünde yapılacaklar ele alındı. Kaymakam Göksu, tüm halkı etkinliklere katılmaya davet etti.