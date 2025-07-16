Malazgirt ve Bulanık'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri düzenlendi

Muş'un Malazgirt ve Bulanık ilçelerinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla programlar yapıldı.

Malazgirt'te kaymakamlık tarafından 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meydanı'nda program düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından 15 Temmuz konulu sinevizyon gösterimi yapıldı.

Şehitler için dua edilen program, sela okunmasıyla sona erdi.

Programa, Kaymakam Göksu Bayram, Cumhuriyet Başsavcısı Muhammed Fatih Vural, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Erol Sakman, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Bulanık ilçesinde de Kent Meydanı'nda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği gerçekleştirildi.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şehitler için dua edildi.

Kaymakam Ömer Övünç Koşansu, yaptığı konuşmada, sadece geçmişi anmak için değil geleceği sağlam temeller üzerine inşa etmek için toplandıklarını söyledi.

15 Temmuz'da milletin tank, uçak ve silahlara karşı göğsünü siper ettiğini belirten Koşansu, şunları kaydetti:

"Bu millet tarih boyunca sayısız badire atlatmış ama her defasında küllerinden doğmuştur. 15 Temmuz gecesi, sokaklara dökülen milyonlar, yaşına, siyasi görüşüne, yaşam tarzına bakmaksızın tek yürek olmuştur. Şehitlerimiz bize bu vatanı emanet etti. Onların uğruna can verdiği bu topraklara sahip çıkmak boynumuzun borcudur."