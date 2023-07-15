Malazgirt'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri düzenlendi

Muş'un Malazgirt ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi. Kaymakam Göksu Bayram, protokol üyeleri, STK ve siyasi parti temsilcileri ile kurum müdürleri, şehit er Mehmet Zeki Özsubaşı ve Şehit Selçuk Yabansu'nun kabirlerini ziyaret etti. Bayram, burada yaptığı konuşmada, şehit yakınları ve gazileri baş tacı olarak gördüklerini söyledi. Ülke için canlarını veren tüm şehitlere rahmet, gazilere sağlıklı uzun ömürler dileyen Bayram, 'Bugün 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü. Biz de bu anlamlı günün anısına şehitlerimizin kabirlerinde dua ettik. Mekanları cennet olsun inşallah.' diye konuştu. Bayram ve beraberindekiler, daha sonra Adaksu köyünde şehit Özsubaşı'nın babası Enver Özsubaşı'yı evinde ziyaret etti. Malazgirt Müzesi içinde bulunan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü salonunu gezen Bayram ve protokol üyeleri, Kümbet Camisinde 15 Temmuz şehitleri ve tüm şehitler için mevlit okutulan programa katıldı.

Muş'un Malazgirt ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Kaymakam Göksu Bayram, protokol üyeleri, STK ve siyasi parti temsilcileri ile kurum müdürleri, şehit er Mehmet Zeki Özsubaşı ve Şehit Selçuk Yabansu'nun kabirlerini ziyaret etti.

Bayram, burada yaptığı konuşmada, şehit yakınları ve gazileri baş tacı olarak gördüklerini söyledi.

Ülke için canlarını veren tüm şehitlere rahmet, gazilere sağlıklı uzun ömürler dileyen Bayram, "Bugün 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü. Biz de bu anlamlı günün anısına şehitlerimizin kabirlerinde dua ettik. Mekanları cennet olsun inşallah." diye konuştu.

Bayram ve beraberindekiler, daha sonra Adaksu köyünde şehit Özsubaşı'nın babası Enver Özsubaşı'yı evinde ziyaret etti.

Malazgirt Müzesi içinde bulunan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü salonunu gezen Bayram ve protokol üyeleri, Kümbet Camisinde 15 Temmuz şehitleri ve tüm şehitler için mevlit okutulan programa katıldı.