Malazgirt İlkokulu'na Modern Kütüphane Kazandırıldı

Güncelleme:
Muş'un Malazgirt ilçesindeki Malazgirt İlkokulu, Tüm Çocukların Derneği ve gönüllülerin desteğiyle modern bir kütüphaneye kavuştu. Öğrencilere kitap okuma imkanı sunan kütüphane, eğitimlerine katkı sağlamayı hedefliyor.

Muş'un Malazgirt ilçesindeki Malazgirt İlkokulu, Tüm Çocukların Derneği üyeleri ile gönüllülerin desteğiyle kütüphaneye kavuştu.

Diyarbakır'da görev yapan öğretmenler Yusuf Tümay ve Hasan Kartal, derneğin desteğiyle Danışmentgazi Mahallesi'ne gelerek Malazgirt İlkokulu'na kütüphane kurulması için çalışma başlattı.

Hayırseverlerin ve gönüllü öğretmenlerin de destek verdiği kampanya kapsamında temin edilen kitaplıklar, kitaplar, masa ve sandalyelerle, öğrencilerin rahatça ders çalışıp kitap okuyabileceği modern bir kütüphane oluşturuldu.

Tümay, gazetecilere, daha önce mahalleye kırtasiye ve oyuncak desteği için geldiklerini, okulda kütüphane olmadığını görünce durumu muhtarla görüştüklerini söyledi.

Okula kütüphane kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Tümay, şunları kaydetti:

"Okulumuza bağışçılarımız ve gönüllülerle kısa sürede güzel bir kütüphane kurduk. Çocukların kitapla buluşması bizi çok mutlu etti. Amacımız, çocukların kitaplarla büyümesini sağlamak ve onlara yeni bir dünyanın kapılarını açmaktır. Bir çocuğun gözündeki sevinci görmek, attığımız her adımı çok daha anlamlı kılıyor. Destek veren herkese teşekkür ederim."

Muhtar Hasan Başaran ise "Gönüllülerimizin ve öğretmenimizin desteğiyle okulumuza güzel bir kütüphane kuruldu. Bu kütüphane, çocuklarımızın geleceğine yapılmış büyük bir yatırımdır. Herekse teşekkür ederim." dedi.

Kaynak: AA / Veysel Eşin - Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
