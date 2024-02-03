Malatyalı öğretmenler, depremde hayatını kaybeden öğrencileri anısına Bangladeş'te su kuyusu açtırdı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Malatya'da öğretmenler, depremde hayatını kaybeden öğrencileri anısına Bangladeş'te su kuyusu açtırdı.

Kentte çeşitli okullarda görev yapan öğretmenler Mücahit Şahintürk, Adem Ülger, Hüseyin Nebi Sağman, Ümmü Gülsüm Arslan, Nihat Kaplan, Mehmet Tokatlı ve Mehmet Emin Yordamlı, depremde hayatını kaybeden öğrencileri ve tanıdıklarının isimlerini yaşatmak için harekete geçti.

Bu kapsamda su kuyusu açtırmaya karar veren öğretmenler, öğrenciler ve hayırseverlerin desteğiyle depremlerin yıl dönümünde Bangladeş'te su kuyusu açtırdı.

Yusuf Kenan Anadolu Lisesi Rehber Öğretmeni Mücahit Şahintürk, AA muhabirine, "asrın felaketi"nde kaybettikleri öğrencileri ve okullarından mezun olup vefat edenler adına böylesi bir çalışma yaptıklarını söyledi.

Depremde hayatını kaybedenler için hayırsever dostlarıyla ne yapabiliriz diye düşündüklerini anlatan Şahintürk, "Su kuyusu açmaya karar verdik. Depremde hayatını kaybeden çok sayıda öğrencimiz, komşularımız, dostlarımız, canlarımız oldu. Hepsinin anısına Bagladeş'te bir su kuyusu projesi gerçekleştirdik. Rabbim bir daha yaşatmasın. İnşallah bu canların anısına onların isimleri su kuyusu üzerinde oradaki insanlara faydası olacak şekilde yaşamlarına bir dokunuş olarak kalır. Tüm katkı sunan herkese çok teşekkür ediyorum." dedi.

Depremde hayatını kaybeden Selahaddin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Lisesi 10. sınıf öğrencisi Merve Karaaslan'ın babası Turgut Karaaslan ise depremde eşi ve iki çocuğunun hayatını kaybetmenin üzüntüsünü yaşadığını söyledi.

Kendisinin de eşi ve çocukları adına Somali'de su kuyusu açtırdığını anlatan Karaaslan, su kuyusu açanlar ve projeye katkı sunanlara teşekkür etti.