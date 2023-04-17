Malatyalı depremzedeler bayramı buruk karşılıyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin yıkıma neden olduğu Malatya'da konteyner kentte kalanlar, Ramazan Bayramı'nı buruk geçirecek.

Depremde evleri ağır hasar alan 68 yaşındaki Fatma ile 60 yaşındaki eşi Bahattin Çakın, 40 gündür Battalgazi ilçesine bağlı Bulgurlu Mahallesi'ndeki Teknokent Konteyner Yaşam Alanı'ndaki konteynerde kalıyor.

Afetzede Fatma Çakın, AA muhabirine, yaşanan zor günlerde kendilerine yardım elini uzatan devlet yetkililerine sürekli dua ettiğini söyledi.

Çakın, 7 çocuğu ve 20 torunu olduğunu anlatarak, "5 çocuğum İstanbul'da, 2'si burada yaşıyor. Evlatlarım ve torunlarım bayramlarda sürekli evime gelirlerdi. Onlar gelince neler neler hazırlardım. Sütlaç ve çeşitli tatlılar yapardık. Şekerler, kolalar alırdık. Elimizden geldiğince hazırlardık. Bu bayram her şey bitti. Evlatlarım ve torunlarım gelir de biz onlara ne ikram edeceğiz onu bilmiyorum." diye konuştu.

Bahattin Çakın ise Malatya'da önceki yıllarda bayramların çok eğlenceli ve güzel geçtiğini ifade etti.

Her bayram yaşlı ve akraba ziyaretleri yapıldığına işaret eden Çakın, "Eşim çocuklara ve torunlara tatlılar, baklavalar ve sütlaç yapardı. Ziyaretimize gelen herkese ikram eder, bayramlaşırdık. Hoş muhabbet ve sohbetler çok güzeldi." dedi.

Çakın, çocukları ve torunlarının bu bayram da geleceğini belirterek şunları kaydetti:

"Biz de onları bu bayram evimizde değil, konteyner kentte ağırlayacağız. Bu bayramda onlara alırsak şeker ve baklava ikram edeceğiz. Evde olsaydık Malatya'nın meşhur yemekleri içli köfte ve analı kızlı köfte yapardık ama bu bayram yapamayacak gibi görünüyoruz. Bu bayram buruk olacak ama Allah'a şükür iyiyiz."

"Ne olursa olsun bayramı kutlayacağız"

Dedesi ve babaannesinin kaldığı konteyner kentte Kızılay gönüllüsü olan 17 yaşındaki Merve Çakın, Ramazan Bayramı'nı heyecanla beklediğini dile getirdi.

Konteyner kentte kalan dedesi ve babaannesi ile sürekli ilgilenmeye çalıştığını anlatan Çakın, "Önceki yıllarda bayramlarda sürekli akrabalarımız ve tanıdıklarımıza bayramlaşmaya giderdik. Kapıları çalar şeker ve para toplardık. İkram edilen tatlıları yerdik. Şimdi çalacak kapı yok." ifadelerini kullandı.

Çakın, birçok insanın bayramı konteynerlerde kutlayacağına dikkati çekerek şöyle devam etti:

"Bayram buruk geçecek. Dedem ve ninemi her bayram ziyaret eder, ellerini öperdim. Para verirler, tatlı ve şeker ikram ederlerdi. Bu bayram da dedem ve ninemin yanlarına geleceğim, ellerini öpeceğim ama farklı geçecek gibi görünüyor. Ne olur bilmiyoruz çünkü Malatya'da imkanlarımız çok kısıtlı ama ne olursa olsun biz bayramı kutlayacağız. İnşallah, önümüzdeki yıllardaki bayramlara daha güzel gireriz."