Malatya Valisi Ersin Yazıcı, depremzedelere kalıcı statü verilemeyeceğini açıkladı

Malatya Valisi Ersin Yazıcı, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen kentte yaraları hızla sarabilmek için kamuda başlatılan Toplum Yararına Program'ın (TYP) geçici bir statü olduğunu ve kalıcıya çevrilemeyeceğini, ihtiyaç bulunması halinde farklı vatandaşların yararlanabileceği yeni kontenjanların hazırlanabileceğini bildirdi.

Yazıcı, Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlediği basın toplantısında, "asrın felaketi"nin ardından deprem bölgesinde yaraları hızla sarabilmek, vatandaşlara geçici ve acil gelir desteği sağlayabilmek için atılan adımlardan birinin de İŞKUR aracılığıyla başlatılan TYP olduğunu söyledi.

TYP'nin vatandaşlara geçici gelir desteği mahiyetinde bulunduğunu dile getiren Yazıcı, bundan yararlananlara, kalıcı kamu personeli statüsü verilmesi isteğinin hem yasalara hem de diğer mevzuata göre olanaksız olduğunu belirtti.

Deprem bölgesinin yeniden ayağa kalkması için gerekenlerden birinin de çalışma hayatı ve iş gücü piyasasının canlanması olduğunu vurgulayan Yazıcı, şöyle konuştu:

"Şu anda deprem bölgesinde ciddi bir ekonomik canlılığın başladığını ve özel sektörde, sanayide, ticari hayatta işverenlerin ciddi bir çalışan ihtiyacı olduğunu görüyoruz. Bu doğrultuda özü itibarıyla geçici hüviyette olan TYP'de sözleşmeleri sona eren vatandaşlarımız, program bitimi neticesinde kısa mesaj yoluyla İŞKUR il müdürlüklerimize davet edilecektir. Buradan çağrı yapıyor ve programı sonlanan vatandaşlarımızı İŞKUR il müdürlüklerine davet ediyorum. Vatandaşlarımız İŞKUR hizmetlerinden yararlandırılarak, şartları tutanlar işsizlik ödeneği, işbaşı eğitim programı, mesleki eğitim kurslarında çalışmak isteyenler özel sektörde işlere hızlı bir şekilde yönlendirilecektir. İlimizin yeniden ihtiyaç duyması halinde kurumsal hizmetlerin desteklenmesi için farklı vatandaşlarımızın yararlanabileceği ve TYP kriterlerinin uygulandığı yeni TYP kontenjanının tahsisi söz konusu olacaktır."

Toplantıya, Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Şevket Keskin, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Hakan Er, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ercan Altın da katıldı.