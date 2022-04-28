Malatya Valisi Baruş'tan kan bağışı çağrısı

MALATYA (AA) - Malatya Valisi Aydın Baruş, ramazan ayı dolayısıyla kan bağışı oranının üçte bire düştüğüne işaret ederek, zor durumdaki insanlara çare olmak amacıyla Türk Kızılay'ına kan bağışında bulunması gerektiğini söyledi.

Baruş, İnönü Caddesi'ndeki Türk Kızılay kan bağışı standını ziyaret ederek, gazetecilere açıklama yaptı.

Kan bağışında bulunmanın önemli olduğunu anlatan Baruş, "Hepimizin veya yakınlarımızın hastane içerisinde ameliyathane önlerinde çaresizce beklediği anlar olmuştur. Bir yakınımızın ameliyata girmeden önce bizden kan talebi olmuştur. Yakınımızın ihtiyaç duyduğu kan ihtiyacını acele şekilde kan temin etmek mümkün olmamaktadır. Doktorlarımız öncelikle Kızılay Kan Merkezlerine başvurmaktadır." diye konuştu.

Acil kan ihtiyacının Kızılay Kan Merkezlerinden karşılandığına dikkati çeken Baruş, şöyle devam etti:

"Bizlerde yarın ameliyathane önlerinde çaresiz kalmak istemiyorsak, Kızılay Kan Merkezlerine sağlıklı olan her birey olarak bağışta bulunmamız gerekiyor. Malatya kan bağışında ülkede ilk sıralarda yer alan bir il. Ramazan dolayısıyla, sağlık endişesiyle vatandaşlarımızın kan bağışından çekindiğini görüyoruz. Aylık 3 bin 300 civarında olması gereken kan bağışı sayısı 1200'lere düştü. Bağış oranı üçte bire düştüğünü görüyoruz."

Ramazan ayının sonlarına gelindiğini bildiren Baruş, "Kan bağışlarımızı yapalım ve zor durumdaki insanlara çare olalım. Tüm vatandaşlara çağrımız kan verelim, can bulalım." dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise kan bağışında düşüş yaşandığını dile getirerek, bir kan vermenin, bir can kurtarmak anlayışıyla vatandaşları kan bağışında bulunmaya davet ettiklerinin belirtti.

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli ise hastanelerde kullandıkları kanların tek tedarikçisinin Kızılay olduğunu ifade ederek, travmadaki bir hasta için 5-6 ünite kan kullanılabildiğini söyledi.