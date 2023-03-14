Malatya Valiliği'nden Saadet Partisi'nin kurduğu aşevinin kaldırılmak istendiği iddialarına yalanlama

Malatya Valiliği'nin, Saadet Partisi'nin kurduğu aşevinin kaldırılmasını istediği iddia edildi. Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, "Günlük 10 bin kişilik yemek ikramı yapılan aşevimizi hangi gerekçe veya korkuyla kapatma kararı alıyorsunuz?" sözleriyle tepki gösterirken, valilikten iddialara yalanlama geldi. Valilikten yapılan açıklamada, "Alanda geçici işyerleri inşa edileceği için aşevi çadırı uygun başka bir alana taşınacaktır. Yeni yerinde faaliyetine devam edecektir" denildi.

Saadet Partisi'nin, Malatya'da depremzede vatandaşlar için kurduğu aşevi valilik engeline takıldı. Malatya Valiliği'nin, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın da ziyaret ettiği aşevinin kaldırılmasını istediği iddia edildi.

"KILIÇDAROĞLU'NUN ZİYARETİYLE ALAKALI OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ"

Saadet Partisi cephesinden tepkiler peş peşe geldi. Saadet Partisi Malatya İl Başkanı Mustafa Canbay, Halk Tv'ye yaptığı açıklamada, "Bu talimatın Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu'nun ziyaretiyle alakalı olduğunu düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

"SABAHA KADAR MÜSAADE VERDİLER"

Canbay, "Depremin ilk gününden beri görevdeyiz. Günlük 15 bin kişiye kadar yemek ikramı yapabiliyoruz. Malatya'nın eski otogarının bulunduğu alan burası. Bugün saat 14.00 itibarıyla vali yardımcısı geldi iki saat içerisinde kaldırılmasını, boşaltılmasını istedi. Biz de akşam yemeğinin hazır olmak üzere olduğunu ve yemek dağıtımının devam edeceğini söyledik. Sabaha kadar müsaade verdiler." dedi.

"HANGİ KORKUYLA KAPATMA KARARI ALIYORSUNUZ"

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu ise, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, iktidara seslendi. Karamollaoğlu, "Partimizin öncülüğünde Malatya'da kurulan ve günlük 10 bin kişilik yemek ikramı yapılan aşevimizi hangi gerekçe veya korkuyla kapatma kararı alıyorsunuz? İktidarı uyarıyorum; bu yanlış kararınızdan ve süreç boyunca sergilediğiniz bu bağnazlık ve aymazlıktan derhal vazgeçin" açıklamasında bulundu.

"KARARI KAMUOYUNUN VİCDANINA BIRAKIYORUZ"

Saadet Partisi'nden yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi: "Malatya'da partimizin destekleriyle kurulan, günlük 10 bin kişilik sıcak yemek ikramı yapılan aşevimiz, Malatya Valiliği tarafından herhangi bir gerekçe olmaksızın 2 saat içinde kaldırılması Malatya İl Başkanımız Mustafa Canbay'a iletilmiştir. Depremin ilk günlerinden itibaren büyük bir fedakarlık ve gayretle dayanışma içeresinde depremzedelere hizmet veren aşevimizin kapatılması kararını kınıyor ve bu kararı kamuoyunun vicdanına sunuyoruz."

VALİLİKTEN İDDİALARA YALANLAMA

Açıklamalardan sonra Malatya Valiliği'nden iddialara yalanlama geldi. Valilik Twitter hesabından yaptığı açıklamada, alanda geçici işyerleri inşa edileceği aşevinin kaldırılarak başka bir alana taşınacağını belirtti. Açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarında bir derneğe ait aşevinin kapatılmak istendiği yönünde iddialar tamamen asılsızdır. Söz konusu alanda geçici işyerleri inşa edileceği için aşevi çadırı uygun başka bir alana taşınacaktır. Yeni yerinde faaliyetine devam edecektir." denildi.