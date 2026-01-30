Haberler

Malatya-Sivas kara yolu tır ve çekici trafiğine kapatıldı

Hekimhan-Kangal kara yolu, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle tır ve çekicilere kapatıldı. Binek araç ve otobüs trafiğine ise açık durumda. Sürücüler alternatif güzergahları tercih etmeleri konusunda uyarıldı.

Malatya- Sivas kara yolu yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle tır ve çekicilere kapatıldı.

Hekimhan Kaymakamlığının ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, "Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Hekimhan- Kangal kara yolu Kangal istikameti saat 22.30 itibariyle binek araç ve otobüs trafiğine açık, tır ve çekici araç trafiğine kapalıdır." ifadelerine yer verildi.

Sürücülerin can ve mal güvenliği açısından yapılan uyarılara riayet etmeleri, alternatif güzergahları kullanmaları ve gelişmeleri resmi kaynaklardan takip etmeleri uyarısında bulunuldu.

