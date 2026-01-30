Malatya-Sivas kara yolu tır ve çekici trafiğine kapatıldı

Malatya- Sivas kara yolu yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle tır ve çekicilere kapatıldı.

Hekimhan Kaymakamlığının ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, "Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Hekimhan- Kangal kara yolu Kangal istikameti saat 22.30 itibariyle binek araç ve otobüs trafiğine açık, tır ve çekici araç trafiğine kapalıdır." ifadelerine yer verildi.

Sürücülerin can ve mal güvenliği açısından yapılan uyarılara riayet etmeleri, alternatif güzergahları kullanmaları ve gelişmeleri resmi kaynaklardan takip etmeleri uyarısında bulunuldu.