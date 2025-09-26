Malatya Pütürge'de 3,9 Büyüklüğünde Deprem
(ANKARA) - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Malatya Pütürge ilçesinde 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Pütürge'de saat 15.05'de 3,9 büyüklüğünde, 7 kilometre derinliğinde deprem meydana geldi.
Kaynak: ANKA / Güncel