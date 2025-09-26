Haberler

Malatya Pütürge'de 3,9 Büyüklüğünde Deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Malatya Pütürge ilçesinde 3,9 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 7 kilometre olarak belirlendi.

(ANKARA) - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Malatya Pütürge ilçesinde 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Pütürge'de saat 15.05'de 3,9 büyüklüğünde, 7 kilometre derinliğinde deprem meydana geldi.

Kaynak: ANKA / Güncel
